ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 216 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ продовжують дійсно важливі бойові операції проти окупаційних сил з Росії на сході України.
  • Лише на Покровському напрямку українські війська ліквідували понад 120 окупантів та вразили їхню техніку.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 25.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, 36 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 122 окупанти та поранили 33.

ЗСУ знищили:

  • 37 безпілотних літальних апаратів,

  • один мотоцикл,

  • артилерійську систему,

  • три одиниці автомобільного транспорту.

Уражено дві одиниці автомобільної одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

