ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 216 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 25.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, 36 авиационных ударов, сбросил 128 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2193 дронов-камикадзе и совершил 1866 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 50 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Новоалександровка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 122 оккупанта и ранили 33. Поделиться

ВСУ уничтожили:

37 беспилотных летательных аппаратов,

один мотоцикл,

артиллерийскую систему,

три единицы автомобильного транспорта