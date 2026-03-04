Армія РФ готується до активізації наступу на Покровськ і Мирноград — Сили оборони України
Армія РФ готується до активізації наступу на Покровськ і Мирноград — Сили оборони України

ЗСУ
У районі Покровсько-Мирноградської агломерації в Донецькій області фіксуються ознаки підготовки російських військ до активізації наступальних дій із залученням резервів.

  • Російські війська готуються до активізації наступу на Покровськ і Мирноград, підготовка противника включає залучення резервів та збільшення кількості авіаударів.
  • Сили оборони України утримують позиції на північних околицях населених пунктів та стримують ворожі штурми, діючи у напряму запобігання окупації.

Росія не полишила планів окупувати Покровськ і Мирноград

Про це Угруповання військ «Схід» повідомило у Фейсбуці.

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

Як зазначається, на Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів з позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Противник зосереджує зусилля, зокрема, на спробах просування у районі населеного пункту Гришине, намагається прорватись у його центральну частину, одночасно штурмуючи населений пункт з півночі та півдня.

Крім того, росіяни намагаються повністю оволодіти Покровськом і Мирноградом. Українські підрозділи утримують позиції на північних околицях цих населених пунктів.

Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії. Активно працюють наші дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат.

За його даними, протягом минулого місяця захисники Покровсько-Мирноградської агломерації ліквідували та поранили понад 1 тис. окупантів, знищили та уразили 38 гармат та мінометів, 4 одиниці броньованої техніки, 5 НРК та 84 одиниці авто- та мототехніки ворога.

