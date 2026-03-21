Росія втратила ще один вертоліт — пропагандисти панікують

У російських телеграм-каналах шириться звістка про те, що армія РФ втратила ще один свій гвинтокрил. За попередніми даними, йдеться про Ка-52 — фактично вже другий знищений “Алігатор” лише за одну добу.
Головні тези:
- Російські гелікоптери жодним чином не захищені від українських дронів.
- Уже багато років армія РФ не може вирішити цю проблему.
Росія продовжує втрачати свою авіацію з аномальною швидкістю
Одним з перших про нову втрату армії РФ заявив російький телеграм-канал Fighterbomber.
На цьому тлі Fighterbomber почав публічно скаржитися, що російська промисловість уже не перший рік обіцяє щось вигадати для вирішення цієї проблеми, однак поки це лише пусті слова.
Він такж підтвердив, що майже всі екіпажі укомплектовані детекторами дронів, а на Мі-8 багато хто возить із собою гладкоствольну зброю — але цього всього мало і недостатньо.
