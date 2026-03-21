Росія втратила ще один вертоліт — пропагандисти панікують

У російських телеграм-каналах шириться звістка про те, що армія РФ втратила ще один свій гвинтокрил. За попередніми даними, йдеться про Ка-52 — фактично вже другий знищений “Алігатор” лише за одну добу.

Росія продовжує втрачати свою авіацію з аномальною швидкістю

Одним з перших про нову втрату армії РФ заявив російький телеграм-канал Fighterbomber.

Ранок недобрий. Втратили ще одну машину. Причини поки що незрозумілі. Зрозуміло, що зараз усі зайнялися екстреним встановленням РЕБ на ударні вертольоти. Чому саме на ударні? Тому що на Мі-8 екіпажі вже беруть на свій страх і ризик “колгоспний” РЕБ, який допомагають дістати спонсори, волонтери або купують за власні кошти. Поширити

На цьому тлі Fighterbomber почав публічно скаржитися, що російська промисловість уже не перший рік обіцяє щось вигадати для вирішення цієї проблеми, однак поки це лише пусті слова.

Він такж підтвердив, що майже всі екіпажі укомплектовані детекторами дронів, а на Мі-8 багато хто возить із собою гладкоствольну зброю — але цього всього мало і недостатньо.

І все це малоефективно. Основна проблема піхотного РЕБ, який можна було б “приколгоспити” на Мі-28 і Ка-52 (наприклад, встановивши апаратуру в “собачники”, вивести антени назовні і закріпити, наприклад, на пілонах із виведенням кнопки ввімкнення в кабіну) — це відсутність електромагнітної сумісності з власними радіоелектронними системами вертольотів. Тобто РЕБ, не перевірений на ЕМС, може сам “вбити” вертоліт. Поширити