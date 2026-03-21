Сили оборони уразили 7 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 20 березня ракетні війська і артилерія українських захисників успішно атакували одразу 7 районів зосередження живої сили та 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 21 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 286 940 (+1 240) осіб;

  • танків — 11 790 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 262 (+8) од;

  • артилерійських систем — 38 608 (+39) од;

  • гелікоптерів — 350 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 188 985 (+1 781) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 84 518 (+144) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, на деяких ділянках фронту проводять активні дії.

Вчора противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 — із реактивних систем залпового вогню.

