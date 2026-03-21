РФ ударила по Запоріжжю — загинули двоє цивільних, поранені діти

Вранці 21 березня російські війська здійснили нову атаку на Запорізьку область. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя двох мирних мешканців регіону — чоловіка та жінки.
Головні тези:
- Росіяни знищили приватний будинок у обласному центрі.
- Життю потерпілих дітей наразі нічого не загрожує.
Наслідки атаки Росії на Запоріжжя 21 березня
Близько 07:35 була оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя. Про це повідомив глава місцевої ОВА Іван Федоров.
Згодом він попередив про загрозу ударних безпілотників для регіону.
За словами Федорова, ворожим ударом зруйновано приватний будинок.
На цьому тлі він офіційно підтвердив, що загинули двоє людей — чоловік та жінка.
За інформацією від медиків, життю поранених дітей нічого не загрожує.
