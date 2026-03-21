РФ ударила по Запоріжжю — загинули двоє цивільних, поранені діти

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Вранці 21 березня російські війська здійснили нову атаку на Запорізьку область. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя двох мирних мешканців регіону — чоловіка та жінки.

Головні тези:

  • Росіяни знищили приватний будинок у обласному центрі.
  • Життю потерпілих дітей наразі нічого не загрожує.

Близько 07:35 була оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя. Про це повідомив глава місцевої ОВА Іван Федоров.

Згодом він попередив про загрозу ударних безпілотників для регіону.

За словами Федорова, ворожим ударом зруйновано приватний будинок.

На цьому тлі він офіційно підтвердив, що загинули двоє людей — чоловік та жінка.

Дві дитини поранені: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник зруйнував приватний будинок у обласному центрі. Загинули чоловік і жінка, двоє дівчат — 15 та 11 років- отримали травми.

Глава Запорізької ОВА

За інформацією від медиків, життю поранених дітей нічого не загрожує.

Цей ранок у вихідний день став трагічним — ворожий удар забрав життя людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ця ворожа атака — черговий доказ цілеспрямованого терору проти мирних людей, — підсумував Федоров.

