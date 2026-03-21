РФ ударила по Запоріжжю — загинули двоє цивільних, поранені діти

Вранці 21 березня російські війська здійснили нову атаку на Запорізьку область. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя двох мирних мешканців регіону — чоловіка та жінки.

Наслідки атаки Росії на Запоріжжя 21 березня

Близько 07:35 була оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя. Про це повідомив глава місцевої ОВА Іван Федоров.

Згодом він попередив про загрозу ударних безпілотників для регіону.

За словами Федорова, ворожим ударом зруйновано приватний будинок.

На цьому тлі він офіційно підтвердив, що загинули двоє людей — чоловік та жінка.

Дві дитини поранені: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник зруйнував приватний будинок у обласному центрі. Загинули чоловік і жінка, двоє дівчат — 15 та 11 років- отримали травми. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

За інформацією від медиків, життю поранених дітей нічого не загрожує.