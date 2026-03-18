Україна готується повернути контроль над максимальною площею Чорного моря

Радник Міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів про одне з головних завдань, яке Україна має намір реалізувати протягом найближчих двох років. Цього разу в центрі уваги буде саме Чорне море та контроль над акваторією.

“Флеш” розкрив новий амбітний план України

За словами Сергія Бескрестнова, одне із завдань, яке українська влада ставить перед собою на 2026–2027 роки, — це контроль над максимальною площею акваторії Чорного моря.

Ще п'ять років тому це викликало б посмішку: країна без великого флоту на щось претендує. Але часи змінилися. Сергій “Флеш” Бескрестнов Радник Міністра оборони України

Він звернув увагу на те, що вже почалася епоха безпілотних надводних і підводних катерів, а також безпілотних літаючих дронів різного типу.

Не можна також забувати про сучасні технології РЕР і РЛС.

На переконання “Флеша”, саме Україна на цих напрямках може здивувати багатьох.

А наш ворог боятиметься вивести жоден корабель у відкрите море з акваторії своїх портів. Ось побачите, — пообіцяв радник Михайла Федорова.

До свого допису він додав зображення українського морського дрона Sea Baby («Морський малюк»), завдяки якому СБУ провела чимало успішних операцій у Чорному морі.