Україна готується повернути контроль над максимальною площею Чорного моря
“Флеш” розкрив новий амбітний план України
Джерело:  online.ua

Радник Міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів про одне з головних завдань, яке Україна має намір реалізувати протягом найближчих двох років. Цього разу в центрі уваги буде саме Чорне море та контроль над акваторією.

Головні тези:

  • “Флеш” наголосив, що почалася епоха безпілотних надводних і підводних катерів. 
  • Це дає Україні новий шанс на стабілізації ситуації в Чорному морі.

За словами Сергія Бескрестнова, одне із завдань, яке українська влада ставить перед собою на 2026–2027 роки, — це контроль над максимальною площею акваторії Чорного моря.

Ще п'ять років тому це викликало б посмішку: країна без великого флоту на щось претендує. Але часи змінилися.

Сергій “Флеш” Бескрестнов

Радник Міністра оборони України

Він звернув увагу на те, що вже почалася епоха безпілотних надводних і підводних катерів, а також безпілотних літаючих дронів різного типу.

Не можна також забувати про сучасні технології РЕР і РЛС.

На переконання “Флеша”, саме Україна на цих напрямках може здивувати багатьох.

А наш ворог боятиметься вивести жоден корабель у відкрите море з акваторії своїх портів. Ось побачите, — пообіцяв радник Михайла Федорова.

До свого допису він додав зображення українського морського дрона Sea Baby («Морський малюк»), завдяки якому СБУ провела чимало успішних операцій у Чорному морі.

