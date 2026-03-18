Україна готується повернути контроль над максимальною площею Чорного моря

Радник Міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів про одне з головних завдань, яке Україна має намір реалізувати протягом найближчих двох років. Цього разу в центрі уваги буде саме Чорне море та контроль над акваторією.
Головні тези:
- “Флеш” наголосив, що почалася епоха безпілотних надводних і підводних катерів.
- Це дає Україні новий шанс на стабілізації ситуації в Чорному морі.
“Флеш” розкрив новий амбітний план України
За словами Сергія Бескрестнова, одне із завдань, яке українська влада ставить перед собою на 2026–2027 роки, — це контроль над максимальною площею акваторії Чорного моря.
Він звернув увагу на те, що вже почалася епоха безпілотних надводних і підводних катерів, а також безпілотних літаючих дронів різного типу.
Не можна також забувати про сучасні технології РЕР і РЛС.
На переконання “Флеша”, саме Україна на цих напрямках може здивувати багатьох.
До свого допису він додав зображення українського морського дрона Sea Baby («Морський малюк»), завдяки якому СБУ провела чимало успішних операцій у Чорному морі.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-