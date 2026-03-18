"Усе втрачаємо". Відомий роспропагандист Ремесло виступив проти Путіна
Ілля Ремесло розчарований діями Путіна
Джерело:  online.ua

Російський провладний пропагандист Ілля Ремесло неочікувано для всіх публічно розкритикував диктатора Володимира Путіна за його політичні рішення, зокрема й багаторічну війну проти України.

Головні тези:

  • Блогер зізнався, що втратив довіру до Путіна через 5 конкретних причин.
  • У Росії вже закликають до його арешту.

Ілля Ремесло розчарований політикою Путіна

Пропагандист назвав одразу кілька різних причин, через які він більше не хоче підтримувати російського диктатора.

Як виявилося, головна з них — війна проти України.

За словами Ремесла, вона була розпочата як «поліцейська операція», однак вже забрала 1–2 мільйони життів.

У 2014 році я підтримав приєднання Криму саме тому, що воно було безкровним. Нам тоді всім здавалося, що Путін — об’єднувач російських земель. І ось до чого ми прийшли — м’ясні штурми, заманювання обманом контрактників і багато іншого, що вам підтвердить будь-який учасник СВО. Абсолютно тупикова війна, величезні збитки, вона може тривати ще 5–10 років — ви готові до цього? — поцікавився у росіян блогер.

На його переконання, війна ведеться виключно заради комплексів Путіна.

Ми — пересічні громадяни — нічого від неї не отримуємо, а лише усе втрачаємо.

Окрім того, Ремесло закликав не ігнорувати величезну шкоду економіці Росії.

За його словами, йдеться про санкції, зруйновані об’єкти інфраструктури, втрату торговельних партнерів.

Навіть за офіційною статистикою це трильйони доларів, за які ми могли б збудувати міста, школи, дитячі лікарні, повністю оновити ЖКГ. Але будуються переважно палаци президента та його друзів, — скаржиться Ремесло.

