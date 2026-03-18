"Усе втрачаємо". Відомий роспропагандист Ремесло виступив проти Путіна

Російський провладний пропагандист Ілля Ремесло неочікувано для всіх публічно розкритикував диктатора Володимира Путіна за його політичні рішення, зокрема й багаторічну війну проти України.

Ілля Ремесло розчарований політикою Путіна

Пропагандист назвав одразу кілька різних причин, через які він більше не хоче підтримувати російського диктатора.

Як виявилося, головна з них — війна проти України.

За словами Ремесла, вона була розпочата як «поліцейська операція», однак вже забрала 1–2 мільйони життів.

У 2014 році я підтримав приєднання Криму саме тому, що воно було безкровним. Нам тоді всім здавалося, що Путін — об'єднувач російських земель. І ось до чого ми прийшли — м'ясні штурми, заманювання обманом контрактників і багато іншого, що вам підтвердить будь-який учасник СВО. Абсолютно тупикова війна, величезні збитки, вона може тривати ще 5–10 років — ви готові до цього? — поцікавився у росіян блогер.

На його переконання, війна ведеться виключно заради комплексів Путіна.

Ми — пересічні громадяни — нічого від неї не отримуємо, а лише усе втрачаємо.

Окрім того, Ремесло закликав не ігнорувати величезну шкоду економіці Росії.

За його словами, йдеться про санкції, зруйновані об’єкти інфраструктури, втрату торговельних партнерів.