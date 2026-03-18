"Усе втрачаємо". Відомий роспропагандист Ремесло виступив проти Путіна

Російський провладний пропагандист Ілля Ремесло неочікувано для всіх публічно розкритикував диктатора Володимира Путіна за його політичні рішення, зокрема й багаторічну війну проти України.
Головні тези:
- Блогер зізнався, що втратив довіру до Путіна через 5 конкретних причин.
- У Росії вже закликають до його арешту.
Ілля Ремесло розчарований політикою Путіна
Пропагандист назвав одразу кілька різних причин, через які він більше не хоче підтримувати російського диктатора.
Як виявилося, головна з них — війна проти України.
За словами Ремесла, вона була розпочата як «поліцейська операція», однак вже забрала 1–2 мільйони життів.
На його переконання, війна ведеться виключно заради комплексів Путіна.
Окрім того, Ремесло закликав не ігнорувати величезну шкоду економіці Росії.
За його словами, йдеться про санкції, зруйновані об’єкти інфраструктури, втрату торговельних партнерів.
