"Все теряем". Известный роспропагандист Ремесло выступил против Путина

Российский провластный пропагандист Илья Ремесло неожиданно для всех публично раскритиковал диктатора Владимира Путина за его политические решения, в том числе многолетнюю войну против Украины.
Главные тезисы
- Блогер признался, что потерял доверие к Путину по 5 конкретным причинам.
- В России уже призывают к его аресту.
Илья Ремесло разочарован политикой Путина
Пропагандист назвал сразу несколько разных причин, по которым он больше не хочет поддерживать российского диктатора.
Как оказалось, главная из них — война против Украины.
По словам Ремесла, она была начата как «полицейская операция», однако уже унесла 1-2 миллиона жизней.
По его мнению, война ведется исключительно ради комплексов Путина.
Кроме того, Ремесло призвал не игнорировать огромный ущерб экономике России.
По его словам, речь идет о санкциях, разрушенных объектах инфраструктуры, потере торговых партнеров.
