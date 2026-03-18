"Все теряем". Известный роспропагандист Ремесло выступил против Путина

Российский провластный пропагандист Илья Ремесло неожиданно для всех публично раскритиковал диктатора Владимира Путина за его политические решения, в том числе многолетнюю войну против Украины.

Пропагандист назвал сразу несколько разных причин, по которым он больше не хочет поддерживать российского диктатора.

Как оказалось, главная из них — война против Украины.

По словам Ремесла, она была начата как «полицейская операция», однако уже унесла 1-2 миллиона жизней.

В 2014 году я поддержал присоединение Крыма именно потому, что оно было бескровным. Нам тогда всем казалось, что Путин — объединитель русских земель. И вот к чему мы пришли — мясные штурмы, обман обманом контрактников и многое другое, что вам подтвердит любой участник СВО. Абсолютно тупиковая война, огромный ущерб, она может продолжаться еще 5–10 лет — вы готовы к этому? — поинтересовался у россиян блогер.

По его мнению, война ведется исключительно ради комплексов Путина.

Мы — рядовые граждане — ничего от нее не получаем, а только все теряем.

Кроме того, Ремесло призвал не игнорировать огромный ущерб экономике России.

По его словам, речь идет о санкциях, разрушенных объектах инфраструктуры, потере торговых партнеров.