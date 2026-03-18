"Все теряем". Известный роспропагандист Ремесло выступил против Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Читати українською
Источник:  online.ua

Российский провластный пропагандист Илья Ремесло неожиданно для всех публично раскритиковал диктатора Владимира Путина за его политические решения, в том числе многолетнюю войну против Украины.

Главные тезисы

  • Блогер признался, что потерял доверие к Путину по 5 конкретным причинам.
  • В России уже призывают к его аресту.

Илья Ремесло разочарован политикой Путина

Пропагандист назвал сразу несколько разных причин, по которым он больше не хочет поддерживать российского диктатора.

Как оказалось, главная из них — война против Украины.

По словам Ремесла, она была начата как «полицейская операция», однако уже унесла 1-2 миллиона жизней.

В 2014 году я поддержал присоединение Крыма именно потому, что оно было бескровным. Нам тогда всем казалось, что Путин — объединитель русских земель. И вот к чему мы пришли — мясные штурмы, обман обманом контрактников и многое другое, что вам подтвердит любой участник СВО. Абсолютно тупиковая война, огромный ущерб, она может продолжаться еще 5–10 лет — вы готовы к этому? — поинтересовался у россиян блогер.

По его мнению, война ведется исключительно ради комплексов Путина.

Мы — рядовые граждане — ничего от нее не получаем, а только все теряем.

Кроме того, Ремесло призвал не игнорировать огромный ущерб экономике России.

По его словам, речь идет о санкциях, разрушенных объектах инфраструктуры, потере торговых партнеров.

Даже по официальной статистике это триллионы долларов, за которые мы могли бы построить города, школы, детские больницы, полностью обновить ЖКХ. Но строятся преимущественно дворцы президента и его друзей, — жалуется Ремесло.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Весенняя кампания у россиян уже провалилась — Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Очень плохое предчувствие". Зеленский взволнован паузой в мирных переговорах
Зеленский боится, что мирные переговоры провалятся
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Британия создают новый оборонный альянс
Офис Президента Украины
Зеленский и Стармер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?