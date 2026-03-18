Украина готовится вернуть контроль над максимальной площадью Черного моря

Советник Министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов рассказал об одной из главных задач, которую Украина намерена реализовать в ближайшие два года. На этот раз в центре внимания будет Черное море и контроль над акваторией.
Главные тезисы
- "Флэш" подчеркнул, что началась эпоха беспилотных надводных и подводных катеров.
- Это дает Украине новый шанс на стабилизацию ситуации в Черном море.
"Флэш" раскрыл новый амбициозный план Украины
По словам Сергея Бескрестнова, одна из задач, которую украинская власть ставит перед собой на 2026-2027 годы, — это контроль над максимальной площадью акватории Черного моря.
Он обратил внимание на то, что уже началась эпоха беспилотных надводных и подводных катеров, а также беспилотных летающих дронов разного типа.
Нельзя также забывать о современных технологиях РЭР и РЛС.
По убеждению “Флеша”, Украина на этих направлениях может удивить многих.
К своему сообщению он добавил изображение украинского морского дрона Sea Baby («Морской малыш»), благодаря которому СБУ провела немало успешных операций в Черном море.
Больше по теме
