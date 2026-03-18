Самый большой авианосец США экстренно покидает Ближний Восток
Авианосец Gerald R. Ford пережил масштабный пожар
Источник:  Reuters

Как утверждают инсайдеры Reuters, американский авианосец Gerald R. Ford, вовлеченный в военную операцию против Ирана, уже отправляется в порт на греческом острове Крит. Одна из главных причин такого решения — масштабный пожар на борту.

Главные тезисы

  • Пожар на корабле не могли потушить более 30 часов.
  • Моральное состояние моряков под вопросом.

Что важно понимать, Gerald R. Ford — это не только самый современный авианосец в США, но и самый большой в мире.

По состоянию на сегодняшний день он находится в Красном море, однако вскоре зайдет в бухту Суда на греческом острове Крит.

Корабль находится в эксплуатации уже девять месяцев, в частности, участвовал в операциях против Венесуэлы в Карибском море до прибытия на Ближний Восток. Продолжительность пребывания вызывает вопрос морального состояния моряков на борту и готовности авианосца.

По словам инсайдеров, около 200 американских моряков пострадали из-за дыма, ведь огонь охватил главное стиральное помещение на авианосце.

Согласно последним данным, пожар пытались обуздать более 30 часов.

Факчтино он нанес ущерб целой сотне спальных мест.

Более того, указано, что одного из моряков пришлось эвакуировать с корабля из-за травм.

