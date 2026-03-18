Самый большой авианосец США экстренно покидает Ближний Восток

Как утверждают инсайдеры Reuters, американский авианосец Gerald R. Ford, вовлеченный в военную операцию против Ирана, уже отправляется в порт на греческом острове Крит. Одна из главных причин такого решения — масштабный пожар на борту.
Главные тезисы
- Пожар на корабле не могли потушить более 30 часов.
- Моральное состояние моряков под вопросом.
Авианосец Gerald R. Ford пережил масштабный пожар
Что важно понимать, Gerald R. Ford — это не только самый современный авианосец в США, но и самый большой в мире.
По состоянию на сегодняшний день он находится в Красном море, однако вскоре зайдет в бухту Суда на греческом острове Крит.
По словам инсайдеров, около 200 американских моряков пострадали из-за дыма, ведь огонь охватил главное стиральное помещение на авианосце.
Согласно последним данным, пожар пытались обуздать более 30 часов.
Факчтино он нанес ущерб целой сотне спальных мест.
Более того, указано, что одного из моряков пришлось эвакуировать с корабля из-за травм.
Больше по теме
