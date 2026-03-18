Самый большой авианосец США экстренно покидает Ближний Восток

Как утверждают инсайдеры Reuters, американский авианосец Gerald R. Ford, вовлеченный в военную операцию против Ирана, уже отправляется в порт на греческом острове Крит. Одна из главных причин такого решения — масштабный пожар на борту.

Авианосец Gerald R. Ford пережил масштабный пожар

Что важно понимать, Gerald R. Ford — это не только самый современный авианосец в США, но и самый большой в мире.

По состоянию на сегодняшний день он находится в Красном море, однако вскоре зайдет в бухту Суда на греческом острове Крит.

Корабль находится в эксплуатации уже девять месяцев, в частности, участвовал в операциях против Венесуэлы в Карибском море до прибытия на Ближний Восток. Продолжительность пребывания вызывает вопрос морального состояния моряков на борту и готовности авианосца.

По словам инсайдеров, около 200 американских моряков пострадали из-за дыма, ведь огонь охватил главное стиральное помещение на авианосце.

Согласно последним данным, пожар пытались обуздать более 30 часов.

Факчтино он нанес ущерб целой сотне спальных мест.