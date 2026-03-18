Найбільший авіаносець США екстрено покидає Близький Схід
Авіаносець Gerald R. Ford пережив масштабну пожежу
Джерело:  Reuters

Як стверджують інсайдери Reuters, американський авіаносець Gerald R. Ford, який залучений до військової операції проти Ірану, вже вирушає до порту на грецькому острові Крит. Одна з головних причин такого рішення — масштабна пожежа на борту.

Головні тези:

  • Пожежу на кораблі не могли загасити понад 30 годин.
  • Моральний стан моряків наразі під питанням.

Що важливо розуміти, Gerald R. Ford — це не лише найсучасніший авіаносеці в США, а й також найбільший у світі.

Станом на сьогодні він знаходиться в Червоному морі, однак незабаром зайде в бухту Суда на грецькому острові Крит.

Корабель перебуває в експлуатації вже дев'ять місяців, зокрема, брав участь в операціях проти Венесуели в Карибському морі до того, як прибув на Близький Схід. Тривалість перебування викликає питання щодо морального стану моряків на борту та готовності авіаносця.

За словами інсайдерів, близько 200 американських моряків постраждали через дим, адже вогонь охопив головне пральне приміщення на авіаносці.

Згідно з останніми даними, пожежу намагалися приборкати понад 30 годин.

Факчтино вона завдала шкоди цілій сотні спальних місць.

Ба більше, вказано, що одного із моряків довелося евакуйувати із корабля через травми.

