РФ ударила по Запорожью — погибли двое гражданских, ранены дети
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Последствия атаки России на Запорожье 21 марта
Утром 21 марта российские войска совершили новую атаку на Запорожскую область. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни двух мирных жителей региона – мужчины и женщины.

Главные тезисы

  • Россияне уничтожили частный дом в областном центре.
  • Жизни потерпевших детей сейчас ничего не угрожает.

Около 07:35 была объявлена воздушная тревога в Запорожье. Об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров.

Затем он предупредил об угрозе ударных беспилотников для региона.

По словам Федорова, вражеским ударом разрушен частный дом.

На этом фоне он официально подтвердил, что погибли два человека — мужчина и женщина.

Два ребенка ранены: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник разрушил частное здание в областном центре. Погибли мужчина и женщина, две девочки — 15 и 11 лет — получили травмы.

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

По информации от медиков, жизни раненых детей ничего не угрожает.

Это утро в выходной день стало трагическим — вражеский удар унес жизни людей. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Эта вражеская атака — очередное доказательство целенаправленного террора против мирных людей, — подытожил Федоров.

