РФ ударила по Запорожью — погибли двое гражданских, ранены дети

Утром 21 марта российские войска совершили новую атаку на Запорожскую область. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни двух мирных жителей региона – мужчины и женщины.
Главные тезисы
- Россияне уничтожили частный дом в областном центре.
- Жизни потерпевших детей сейчас ничего не угрожает.
Последствия атаки России на Запорожье 21 марта
Около 07:35 была объявлена воздушная тревога в Запорожье. Об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров.
Затем он предупредил об угрозе ударных беспилотников для региона.
По словам Федорова, вражеским ударом разрушен частный дом.
На этом фоне он официально подтвердил, что погибли два человека — мужчина и женщина.
По информации от медиков, жизни раненых детей ничего не угрожает.
