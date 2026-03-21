Силы обороны поразили 7 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 20 марта ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали сразу 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1487 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 161 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 21 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 286 940 (+1 240) человек;
танков — 11 790 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 262 (+8) ед;
артиллерийских систем — 38 608 (+39) ед;
вертолетов — 350 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 188 985 (+1 781) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 84518 (+144) ед.
Вчера противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемые авиабомбы.
Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.
