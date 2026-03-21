Силы обороны поразили 7 районов сосредоточения армии РФ
Силы обороны поразили 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 марта 2026 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, 20 марта ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали сразу 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1487 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 21 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 286 940 (+1 240) человек;

  • танков — 11 790 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 262 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 38 608 (+39) ед;

  • вертолетов — 350 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 188 985 (+1 781) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84518 (+144) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, на некоторых участках фронта проводят активные действия.

Вчера противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

