Сотни украинских дронов атаковали Россию — под ударом Москва

В течение ночи 20-21 марта в стране-агрессорке России снова гремела громкая "бавовна". Украина совершала воздушные нападения на разные вражеские регионы, однако больше всего паники было в российской столице — Москве.
Главные тезисы
- Собянин заявляет о сбитии 27 дронов над столицей РФ.
- В целом вражеская ПВО якобы перехватила и уничтожила 283 украинских беспилотных летательных аппарата в разных регионах страны.
"Бавовна" в России 20-21 марта — последние подробности
Мэр Москвы Сергей Собянин начал утверждать, что российская противовоздушная оборона сбила над столицей РФ 27 украинских дронов.
Однако он традиционно не раскрывает количество БПЛА, которые в минувшую ночь атаковали Москву.
О первом дроне, летевшем на российскую столицу, Собянин заявил еще в 20:18 20 марта.
Что интересно, по состоянию на утро (09:30) 21 марта Украина все еще наносит удары по Москве.
Как сообщают в Минобороны РФ, за прошедшую ночь в период с 23:00 мск 20 марта до 07:00 21 марта российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Воздушное сражение происходило над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.
Больше по теме
