Сотни украинских дронов атаковали Россию — под ударом Москва
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Бавовна" в России 20-21 марта - последние подробности
Читати українською
Источник:  online.ua

В течение ночи 20-21 марта в стране-агрессорке России снова гремела громкая "бавовна". Украина совершала воздушные нападения на разные вражеские регионы, однако больше всего паники было в российской столице — Москве.

Главные тезисы

  • Собянин заявляет о сбитии 27 дронов над столицей РФ.
  • В целом вражеская ПВО якобы перехватила и уничтожила 283 украинских беспилотных летательных аппарата в разных регионах страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин начал утверждать, что российская противовоздушная оборона сбила над столицей РФ 27 украинских дронов.

Однако он традиционно не раскрывает количество БПЛА, которые в минувшую ночь атаковали Москву.

О первом дроне, летевшем на российскую столицу, Собянин заявил еще в 20:18 20 марта.

Что интересно, по состоянию на утро (09:30) 21 марта Украина все еще наносит удары по Москве.

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — заявил Собянин.

Как сообщают в Минобороны РФ, за прошедшую ночь в период с 23:00 мск 20 марта до 07:00 21 марта российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Воздушное сражение происходило над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?