Украина поразила пункт управления российского "Рубикона"

21 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины успешно атаковали пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон". В этот раз громкие взрывы гремели в Мариуполе на ВОТ Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские воины разгромили еще одно ремонтное подразделение российской армии.
- Масштабы нанесенного ущерба и потери врага выясняются.
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска смогли поразить действительно важные объекты российских окупантов.
Более того, под удар украинских войск попало ремонтное подразделение российской армии (Хлеборобное, ВОТ Запорожской обл.) и командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов (Парасковеевка, ВОТ Донецкой обл.).
Генштаб ВСУ также отметил, что последствия новых атак и потери противника сейчас уточняются и будут объявлены впоследствии.
