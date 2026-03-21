Украина поразила пункт управления российского "Рубикона"

21 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины успешно атаковали пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон". В этот раз громкие взрывы гремели в Мариуполе на ВОТ Донецкой области.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска смогли поразить действительно важные объекты российских окупантов.

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины, в частности, поразили пункт управления подразделения из состава центра «Рубикон» (Мариуполь, ВОТ Донецкой обл.), — сказано в официальном заявлении.

Более того, под удар украинских войск попало ремонтное подразделение российской армии (Хлеборобное, ВОТ Запорожской обл.) и командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов (Парасковеевка, ВОТ Донецкой обл.).

Генштаб ВСУ также отметил, что последствия новых атак и потери противника сейчас уточняются и будут объявлены впоследствии.