Украина поразила пункт управления российского "Рубикона"
21 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины успешно атаковали пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон". В этот раз громкие взрывы гремели в Мариуполе на ВОТ Донецкой области.

  • Украинские воины разгромили еще одно ремонтное подразделение российской армии.
  • Масштабы нанесенного ущерба и потери врага выясняются.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска смогли поразить действительно важные объекты российских окупантов.

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины, в частности, поразили пункт управления подразделения из состава центра «Рубикон» (Мариуполь, ВОТ Донецкой обл.), — сказано в официальном заявлении.

Более того, под удар украинских войск попало ремонтное подразделение российской армии (Хлеборобное, ВОТ Запорожской обл.) и командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов (Парасковеевка, ВОТ Донецкой обл.).

Генштаб ВСУ также отметил, что последствия новых атак и потери противника сейчас уточняются и будут объявлены впоследствии.

Силы обороны Украины продолжат наносить поражение по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — добавляет Генштаб ВСУ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп цинично обвинил Зеленского в пиаре после просьбы о помощи
Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия планирует устроить "покушение" на Орбана
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Возможно, Третья мировая война уже началась — Вучич
Вучич

