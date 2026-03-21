Україна уразила пункт управління російського "Рубікона"
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
21 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України успішно атакували пункт управління підрозділу зі складу центру “Рубікон”. Цього разу гучні вибухи гриміли у Маріуполі на ТОТ Донецької області.

Головні тези:

  • Українські воїни розгромили ще один ремонтний підрозділ російської армії.
  • Масштаби завданих збитків та втрати ворога наразі з'ясовуються.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські війська змогли уразити дійсно важливі об’єкти російських окупантів.

У ніч на 21 березня Сили оборони України зокрема уразили пункт управління підрозділу зі складу центру «Рубікон» (Маріуполь, ТОТ Донецької обл.), — йдеться в офіційній заяві.

Ба більше, під удар українських військ потрапив ремонтний підрозділ російської армії (Хліборобне, ТОТ Запорізької обл.) та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів (Парасковіївка, ТОТ Донецької обл.).

Генштаб ЗСУ також наголосив, що наслідки нових атак та втрати противника наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні! — додає Генштаб ЗСУ.

