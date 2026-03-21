Україна уразила пункт управління російського "Рубікона"

21 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України успішно атакували пункт управління підрозділу зі складу центру “Рубікон”. Цього разу гучні вибухи гриміли у Маріуполі на ТОТ Донецької області.
Головні тези:
- Українські воїни розгромили ще один ремонтний підрозділ російської армії.
- Масштаби завданих збитків та втрати ворога наразі з'ясовуються.
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські війська змогли уразити дійсно важливі об’єкти російських окупантів.
Ба більше, під удар українських військ потрапив ремонтний підрозділ російської армії (Хліборобне, ТОТ Запорізької обл.) та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів (Парасковіївка, ТОТ Донецької обл.).
Генштаб ЗСУ також наголосив, що наслідки нових атак та втрати противника наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.
