Можливо, Третя світова війна вже почалася — Вучич

На переконання сербського лідера Александара Вучича, запобігти Третій світовій війні буде складно. Ба більше, він припустив, що вона вже могла початися, хоча офіційно про це не оголошено.
Головні тези:
- Вучич закликає світ не ігнорувати події на міжнародній арені.
- Він також додав, що не вірить у перемогу Росії у війні проти України.
Вучич озвучив невтішний прогноз для світу
Він звернув увагу на те, що на міжнародній арені вже давно можна спостерігати боротьбу за нафту, газ, мінерали, рідкісні метали та інші ресурси.
На його переконання, російський диктатор Володимир Путін не здатен виграти війну проти України.
Попри це, він також схиляється до думки, що Кремль зробить все можливе, щоб не програти.
Вучич вирішив попередити Україну, що перемогти країну з ядерною зброєю неможливо на полі бою.
За словами лідера Сербії, події в Перській затоці матимуть довгострокові наслідки для всього Близького Сходу.
