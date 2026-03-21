Можливо, Третя світова війна вже почалася — Вучич

На переконання сербського лідера Александара Вучича, запобігти Третій світовій війні буде складно. Ба більше, він припустив, що вона вже могла початися, хоча офіційно про це не оголошено.

Він звернув увагу на те, що на міжнародній арені вже давно можна спостерігати боротьбу за нафту, газ, мінерали, рідкісні метали та інші ресурси.

Якщо подивитися на Першу та Другу світові війни, можна побачити, що обидві спочатку починалися з регіональних конфліктів. Лише пізніше утворилися більші військові та політичні союзи, які в підсумку зіткнулися безпосередньо. Александар Вучич Президент Сербії

На його переконання, російський диктатор Володимир Путін не здатен виграти війну проти України.

Попри це, він також схиляється до думки, що Кремль зробить все можливе, щоб не програти.

Вучич вирішив попередити Україну, що перемогти країну з ядерною зброєю неможливо на полі бою.

За словами лідера Сербії, події в Перській затоці матимуть довгострокові наслідки для всього Близького Сходу.