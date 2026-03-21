Можливо, Третя світова війна вже почалася — Вучич
Вучич озвучив невтішний прогноз для світу
Джерело:  Berliner Zeitung

На переконання сербського лідера Александара Вучича, запобігти Третій світовій війні буде складно. Ба більше, він припустив, що вона вже могла початися, хоча офіційно про це не оголошено.

  • Вучич закликає світ не ігнорувати події на міжнародній арені.
  • Він також додав, що не вірить у перемогу Росії у війні проти України.

Він звернув увагу на те, що на міжнародній арені вже давно можна спостерігати боротьбу за нафту, газ, мінерали, рідкісні метали та інші ресурси.

Якщо подивитися на Першу та Другу світові війни, можна побачити, що обидві спочатку починалися з регіональних конфліктів. Лише пізніше утворилися більші військові та політичні союзи, які в підсумку зіткнулися безпосередньо.

Александар Вучич

Президент Сербії

На його переконання, російський диктатор Володимир Путін не здатен виграти війну проти України.

Попри це, він також схиляється до думки, що Кремль зробить все можливе, щоб не програти.

Вучич вирішив попередити Україну, що перемогти країну з ядерною зброєю неможливо на полі бою.

За словами лідера Сербії, події в Перській затоці матимуть довгострокові наслідки для всього Близького Сходу.

Регіон наразі перебуває у фазі реорганізації. Багато країн Перської затоки дуже уважно спостерігають за тим, як країни Магрибу — тобто Північної Африки — а також інші держави позиціонували себе в цих конфліктах. Від цього залежатиме і їхня власна майбутня політика, — наголосив Вучич.

