Возможно, Третья мировая война уже началась — Вучич

По убеждению сербского лидера Александара Вучича, предотвратить Третью мировую войну будет очень сложно. Более того, он предположил, что она уже могла начаться, хотя официально об этом не объявлено.
Главные тезисы
- Вучич призывает мир не игнорировать происходящее на международной арене.
- Он также добавил, что не верит в победу России в войне против Украины.
Вучич озвучил неприятный прогноз для мира
Он обратил внимание на то, что на международной арене уже давно можно наблюдать борьбу за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не способен выиграть войну против Украины.
Тем не менее, он также склоняется к мнению, что Кремль сделает все возможное, чтобы не проиграть.
Вучич решил предупредить Украину, что победить на поле боя страну с ядерным оружием невозможно.
По словам лидера Сербии, события в Персидском заливе будут иметь долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока.
