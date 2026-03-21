Возможно, Третья мировая война уже началась — Вучич
Категория
Политика
Дата публикации

Вучич
Read in English
Читати українською
Источник:  Berliner Zeitung

По убеждению сербского лидера Александара Вучича, предотвратить Третью мировую войну будет очень сложно. Более того, он предположил, что она уже могла начаться, хотя официально об этом не объявлено.

Главные тезисы

  • Вучич призывает мир не игнорировать происходящее на международной арене.
  • Он также добавил, что не верит в победу России в войне против Украины.

Вучич озвучил неприятный прогноз для мира

Он обратил внимание на то, что на международной арене уже давно можно наблюдать борьбу за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы.

Если посмотреть на Первую и Вторую мировые войны, то можно увидеть, что обе изначально начинались с региональных конфликтов. Лишь позже образовались более крупные военные и политические союзы, которые в итоге столкнулись напрямую.

Президент Сербии

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не способен выиграть войну против Украины.

Тем не менее, он также склоняется к мнению, что Кремль сделает все возможное, чтобы не проиграть.

Вучич решил предупредить Украину, что победить на поле боя страну с ядерным оружием невозможно.

По словам лидера Сербии, события в Персидском заливе будут иметь долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока.

Регион находится в фазе реорганизации. Многие страны Персидского залива очень внимательно наблюдают за тем, как страны Магриба, то есть Северной Африки, а также другие государства позиционировали себя в этих конфликтах. От этого будет зависеть и их собственная будущая политика, — подчеркнул Вучич.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?