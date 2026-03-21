Возможно, Третья мировая война уже началась — Вучич

По убеждению сербского лидера Александара Вучича, предотвратить Третью мировую войну будет очень сложно. Более того, он предположил, что она уже могла начаться, хотя официально об этом не объявлено.

Он обратил внимание на то, что на международной арене уже давно можно наблюдать борьбу за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы.

Если посмотреть на Первую и Вторую мировые войны, то можно увидеть, что обе изначально начинались с региональных конфликтов. Лишь позже образовались более крупные военные и политические союзы, которые в итоге столкнулись напрямую. Александр Вучич Президент Сербии

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не способен выиграть войну против Украины.

Тем не менее, он также склоняется к мнению, что Кремль сделает все возможное, чтобы не проиграть.

Вучич решил предупредить Украину, что победить на поле боя страну с ядерным оружием невозможно.

По словам лидера Сербии, события в Персидском заливе будут иметь долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока.