Третій армійський корпус зірвав механізований наступ РФ — відео

Як повідомляє Третій армійський корпус, 19 березня російські загарбники здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. До цього наступу були залучені сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ, однак українські воїни змогли знову успішно зупинити ворога.

Головні тези:

  • Росіяни рванули в наступ одразу на семи напрямках.
  • Ворог не зміг захопити ні населених пунктів, ні позицій. 

Українські військові повідомляють, що російські окупанти рванули в наступ одразу на 7 напрямках у смузі корпусу.

Для реалізацієї своєї нової мети ворог залучив понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів.

Третьому армійському корпусу знадобилося лише 4 години, щоб ворог зазнав нової гучної поразки.

Захисники оголосили втрати армії РФ в техніці:

  • 84 одиниці мототехніки;

  • 11 БМП і БТР;

  • 3 танки;

  • ТОС «Сонцепьок»;

  • 5 гармат;

  • 160+ БпЛА.

Що важливо розуміти, Третій армійський корпус півтора місяці бачили те, як росіяни готуються до нового прориву на фронті.

На цьому тлі українські захисники вирішили відпрацювати оборонні дії.

Насамперед йдеться про те, що кожна бригада мала власний план відбиття атаки.

Корпус координував ці дії — і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано, — наголосив бригадний генерал Андрій Білецький.

Лише протягом минулої доби вдалося ліквідувати 405 російських загарбників: 288 — безповоротні, решта — санітарні втрати.

Армії рф не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Знищення залишків живої сили, якій вдалося вижити у кілзоні Трійки, триває.

