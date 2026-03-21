"До MAX ми також доберемося". Зеленський висміяв параною Путіна
Джерело:  УНІАН

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, рішення російського диктатора Володимира Путіна стосовно обмеження соцмереж та мобільного зв’язку мають конкретну мету — тотальний контроль над населенням РФ.

Головні тези:

  • Зеленський пожартував, що Україна також добереться до нової російської мережі MAX.
  • Він також пояснив, якою логікою керується Путін.

Глава держави вкотре повторив, що ворожі спецслужби працювали і працюють через Telegram в Україні.

За його словами, протидія цьому з боку наших експертів триває досі.

Що стосується нас, то скажу відверто, то ми також працюємо через Telegram в Росії.

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, через тотальне блокування доступу до цієї мережі в Росії Путіну буде складніше впливати на настрої в російському суспільстві.

Але в мене була доповідь щодо їх нової мережі MAX. До "Макса" ми також доберемося, — з іронією заявив Зеленський.

Президент України зауважив, що кроки РФ, що націлені на блокування соцмереж і мобільного зв’язку, здійснюються лише, щоб досягти тотального контролю над країною-агресоркою.

Це такий крок назад. При чому крок на 100 років назад. Вони можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф, коней. Ось така цивілізація. А може, в принципі, Путіну це подобається і він так відчуває себе молодим, — пожартував Зеленський.

