"До MAX ми також доберемося". Зеленський висміяв параною Путіна

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, рішення російського диктатора Володимира Путіна стосовно обмеження соцмереж та мобільного зв’язку мають конкретну мету — тотальний контроль над населенням РФ.
Головні тези:
- Зеленський пожартував, що Україна також добереться до нової російської мережі MAX.
- Він також пояснив, якою логікою керується Путін.
Зеленський з іронією відреагував на рішення Путіна
Глава держави вкотре повторив, що ворожі спецслужби працювали і працюють через Telegram в Україні.
За його словами, протидія цьому з боку наших експертів триває досі.
На переконання глави держави, через тотальне блокування доступу до цієї мережі в Росії Путіну буде складніше впливати на настрої в російському суспільстві.
Президент України зауважив, що кроки РФ, що націлені на блокування соцмереж і мобільного зв’язку, здійснюються лише, щоб досягти тотального контролю над країною-агресоркою.
Більше по темі
