Путин готовится к подписанию мирного соглашения с Украиной — инсайдеры

Недавние решения российского диктатора Владимира Путина относительно блокирования соцсетей и доступа к сети в стране-агрессорке имеют неожиданное объяснение. Как оказалось, таким образом, глава Кремля готовится к потенциальному миру с Украиной.

Путин боится реакции россиян на фактическое поражение в Украине

По словам инсайдеров, глава Кремля пытается максимально подавить свободу слова, прежде всего в сети, пока не стало слишком поздно для его режима.

Путин больше всего боится того, что без репрессий после окончания войны в Украине Россию будет ждать коллапс.

Ни для кого не секрет, что именно волна общественного недовольства ускорила распад СССР после позорного выхода из Афганистана в конце 1980-х.

Диктатор боится, что в этот раз произойдет схожий сценарий, поэтому решил перестраховаться.

Несмотря на то, что пока он настроен продолжать войну, Кремль уже понимает, что вечно это продолжаться не может.

С заявлением по этому поводу выступил Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь, эксперт по службам безопасности: