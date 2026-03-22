Путин готовится к подписанию мирного соглашения с Украиной — инсайдеры
Путин готовится к подписанию мирного соглашения с Украиной — инсайдеры

Путин боится реакции россиян на фактическое поражение в Украине
Источник:  Reuters

Недавние решения российского диктатора Владимира Путина относительно блокирования соцсетей и доступа к сети в стране-агрессорке имеют неожиданное объяснение. Как оказалось, таким образом, глава Кремля готовится к потенциальному миру с Украиной.

Главные тезисы

  • Путин знает, что все больше россиян недовольны его войной против Украины.
  • Он также боится реакции населения на ее внезапное завершение.

Путин боится реакции россиян на фактическое поражение в Украине

По словам инсайдеров, глава Кремля пытается максимально подавить свободу слова, прежде всего в сети, пока не стало слишком поздно для его режима.

Путин больше всего боится того, что без репрессий после окончания войны в Украине Россию будет ждать коллапс.

Ни для кого не секрет, что именно волна общественного недовольства ускорила распад СССР после позорного выхода из Афганистана в конце 1980-х.

Диктатор боится, что в этот раз произойдет схожий сценарий, поэтому решил перестраховаться.

Несмотря на то, что пока он настроен продолжать войну, Кремль уже понимает, что вечно это продолжаться не может.

С заявлением по этому поводу выступил Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь, эксперт по службам безопасности:

Российские лидеры и службы безопасности помнят 1991 год, и они помнят, что произошло с Россией и что произошло с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности раскололись — это была катастрофа.

