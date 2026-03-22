Трамп боїться вступу хуситів у війну на Близькому Сході

Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними The Wall Street Journal, американський лідер Дональд Трамп дійсно занепокоєний тим, що єменські бойовики хусити можуть вступити у війну США та Ізраїлю з Іраном.

Головні тези:

  • Саудівські посадовці працюють над підтриманням дипломатичних відносин з хуситами.
  • США та Ізраїль роблять все можливе, щоб не злити бойовиків.

Ситуація на Близькому Сході може вийти з-під контролю

Ні для кого не секрет, що саме угруповання хуситів два роки поспіль блокувало судноплавство через Червоне море.

На тлі останніх подій на Близькому Сході вони почали виступати з новими погрозами — команда Трампа на ці заяви одразу звернула увагу.

Попри те, що хусити ще не почали стріляти, вони є дійсно важливим козирем для іранського режиму.

До прикладу, якщо офіційний Тегеран наважиться ще сильше придушити світову економіку або розширити свої цілі на Саудівську Аравію та сусідні американські об’єкти — хусити допоможуть.

Станом на сьогодні єменські бойовики утримуються від вступу у конфлікт, однак не приховують, що можуть втрутитися в будь-який момент.

Тим часом США та Ізраїль намагаються уникнути будь-яких провокацій, які могли б втягнути хуситів і ще більше ускладнити конфлікт, — розповідають анонімні джерела.

