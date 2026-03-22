Трамп боїться вступу хуситів у війну на Близькому Сході

Згідно з даними The Wall Street Journal, американський лідер Дональд Трамп дійсно занепокоєний тим, що єменські бойовики хусити можуть вступити у війну США та Ізраїлю з Іраном.
Головні тези:
- Саудівські посадовці працюють над підтриманням дипломатичних відносин з хуситами.
- США та Ізраїль роблять все можливе, щоб не злити бойовиків.
Ситуація на Близькому Сході може вийти з-під контролю
Ні для кого не секрет, що саме угруповання хуситів два роки поспіль блокувало судноплавство через Червоне море.
На тлі останніх подій на Близькому Сході вони почали виступати з новими погрозами — команда Трампа на ці заяви одразу звернула увагу.
Попри те, що хусити ще не почали стріляти, вони є дійсно важливим козирем для іранського режиму.
До прикладу, якщо офіційний Тегеран наважиться ще сильше придушити світову економіку або розширити свої цілі на Саудівську Аравію та сусідні американські об’єкти — хусити допоможуть.
Станом на сьогодні єменські бойовики утримуються від вступу у конфлікт, однак не приховують, що можуть втрутитися в будь-який момент.
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-