Трамп боїться вступу хуситів у війну на Близькому Сході

Згідно з даними The Wall Street Journal, американський лідер Дональд Трамп дійсно занепокоєний тим, що єменські бойовики хусити можуть вступити у війну США та Ізраїлю з Іраном.

Ситуація на Близькому Сході може вийти з-під контролю

Ні для кого не секрет, що саме угруповання хуситів два роки поспіль блокувало судноплавство через Червоне море.

На тлі останніх подій на Близькому Сході вони почали виступати з новими погрозами — команда Трампа на ці заяви одразу звернула увагу.

Попри те, що хусити ще не почали стріляти, вони є дійсно важливим козирем для іранського режиму.

До прикладу, якщо офіційний Тегеран наважиться ще сильше придушити світову економіку або розширити свої цілі на Саудівську Аравію та сусідні американські об’єкти — хусити допоможуть.

Станом на сьогодні єменські бойовики утримуються від вступу у конфлікт, однак не приховують, що можуть втрутитися в будь-який момент.