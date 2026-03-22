Трамп боится вступления хуситов в войну на Ближнем Востоке
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп действительно обеспокоен тем, что йеменские боевики хуситы могут вступить в войну США и Израиля с Ираном.

Главные тезисы

  • Саудовские чиновники работают над поддержанием дипломатических отношений с хуситами.
  • США и Израиль делают все возможное, чтобы не злить боевиков.

Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля

Ни для кого не секрет, что именно группировка хуситов два года подряд блокировала судоходство через Красное море.

На фоне последних событий на Ближнем Востоке они начали выступать с новыми угрозами — команда Трампа на эти заявления сразу обратила внимание.

Несмотря на то, что хуситы еще не начали стрелять, они действительно важный козырь для иранского режима.

К примеру, если официальный Тегеран решится еще сильнее подавить мировую экономику или расширить свои цели на Саудовскую Аравию и соседние американские объекты — помогут хуситы.

По состоянию на сегодняшний день йеменские боевики воздерживаются от вступления в конфликт, однако не скрывают, что могут вмешаться в любой момент.

Между тем, США и Израиль пытаются избежать любых провокаций, которые могли бы вовлечь хуситов и еще больше усложнить конфликт, — рассказывают анонимные источники.

