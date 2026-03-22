Трамп боится вступления хуситов в войну на Ближнем Востоке

Согласно данным The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп действительно обеспокоен тем, что йеменские боевики хуситы могут вступить в войну США и Израиля с Ираном.
Главные тезисы
- Саудовские чиновники работают над поддержанием дипломатических отношений с хуситами.
- США и Израиль делают все возможное, чтобы не злить боевиков.
Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля
Ни для кого не секрет, что именно группировка хуситов два года подряд блокировала судоходство через Красное море.
На фоне последних событий на Ближнем Востоке они начали выступать с новыми угрозами — команда Трампа на эти заявления сразу обратила внимание.
Несмотря на то, что хуситы еще не начали стрелять, они действительно важный козырь для иранского режима.
К примеру, если официальный Тегеран решится еще сильнее подавить мировую экономику или расширить свои цели на Саудовскую Аравию и соседние американские объекты — помогут хуситы.
По состоянию на сегодняшний день йеменские боевики воздерживаются от вступления в конфликт, однако не скрывают, что могут вмешаться в любой момент.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-