Иран может атаковать Лондон и Париж
Иран может атаковать Лондон и Париж

Источник:  The Times

Как узнало издание The Times от своих инсайдеров в западных разведках, Иран действительно располагает баллистическими ракетами, которые могут достичь главных европейских столиц — Лондона и Парижа.

  • Пока Иран пытается только запугать европейских союзников США.
  • Однако существует высокая вероятность того, что Британия также окажется втянутой в войну.

Иран опаснее, чем считалось до сих пор

Журналисты обращают внимание на то, что накануне иранский режим выпустил две баллистические ракеты средней дальности по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

Что важно понимать, эта база расположена примерно на таком же расстоянии от Ирана, как Лондон или Париж.

Как заявили впоследствии в ЦАХАЛ, это был первый случай, когда Иран запустил ракету, способную преодолеть около 4000 км.

Иранский террористический режим представляет глобальную угрозу… с ракетами, способными достичь Лондона, Парижа или Берлина, — экстренно предупредили тогда в ЦАХАЛ.

С комментарием по этому поводу уже выступил Дэнни Цитринович — представитель Тель-Авивского института исследований национальной безопасности.

По его словам, недавние атаки со стороны Тегерана указывают на беспрецедентные баллистические возможности иранского режима.

Сегодня это ракеты; завтра это может быть ядерное оружие. Действительно, беспокоит то, что у иранского руководства сейчас нет системы сдерживаний и противовесов, — подчеркнул эксперт.

