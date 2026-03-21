Иран снова атаковал баллистикой Израиль — в Араде 3 погибших и более 100 раненых

Иран повторно нанес ракетные удары по Израилю вечером 21 марта. Атакован город Арад. На данный момент известно о 3 погибших и более 100 раненых.

Иран атаковал баллистикой Арад: есть погибшие и много раненых

Медики констатировали смерть 3 человек в Араде, городе на Юге Израиля

Сообщается о массовых разрушениях и многочисленных жертвах в Араде после удара иранской ракеты.

Только по Израилю была запущена еще одна волна иранских ракет.

Израильские медиа сообщают, что около 100 человек получили ранения в Араде, некоторые также оказались под завалами.