Иран снова атаковал баллистикой Израиль — в Араде 3 погибших и более 100 раненых
Иран снова атаковал баллистикой Израиль — в Араде 3 погибших и более 100 раненых

Источник:  Clash Report

Иран повторно нанес ракетные удары по Израилю вечером 21 марта. Атакован город Арад. На данный момент известно о 3 погибших и более 100 раненых.

Главные тезисы

  • Иран повторно атаковал Израиль баллистикой, на этот раз целью стал город Арад.
  • В результате ракетного удара погибли 3 человека, а более 100 получили ранения.

Иран атаковал баллистикой Арад: есть погибшие и много раненых

Медики констатировали смерть 3 человек в Араде, городе на Юге Израиля

Сообщается о массовых разрушениях и многочисленных жертвах в Араде после удара иранской ракеты.

Только по Израилю была запущена еще одна волна иранских ракет.

Израильские медиа сообщают, что около 100 человек получили ранения в Араде, некоторые также оказались под завалами.

Поиски людей под завалами продолжаются.

