Иран снова атаковал баллистикой Израиль — в Араде 3 погибших и более 100 раненых

Иран повторно нанес ракетные удары по Израилю вечером 21 марта. Атакован город Арад. На данный момент известно о 3 погибших и более 100 раненых.
Главные тезисы
- Иран повторно атаковал Израиль баллистикой, на этот раз целью стал город Арад.
- В результате ракетного удара погибли 3 человека, а более 100 получили ранения.
Иран атаковал баллистикой Арад: есть погибшие и много раненых
Медики констатировали смерть 3 человек в Араде, городе на Юге Израиля
Только по Израилю была запущена еще одна волна иранских ракет.
Израильские медиа сообщают, что около 100 человек получили ранения в Араде, некоторые также оказались под завалами.
Поиски людей под завалами продолжаются.
