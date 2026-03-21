Каким странам Европы грозит иранская баллистика — мнение экспертов

После двух запусков иранских баллистических ракет по военно-морской базе США и Великобритании "Диего-Гарсия" в Индийском океане стало ясно, что Иран разработал баллистические ракеты промежуточной дальности и решился на первое их применение. Такая дальность чревата почти всеми европейскими странами.

Иранские баллистические ракеты угрожают почти всем странам Европы

Ни одна из двух иранских ракет не попала в цель. Одна не долетела из-за неисправности. По второй выпустил зенитную ракету SM-3 американский военный корабль. Хотя о поражениях четко не сообщалось.

Аналитики отметили, что это была первая попытка Ирана поразить цель за пределами Ближнего Востока.

Но поскольку атака потерпела неудачу, то рано говорить о значительной угрозе от Ирана наносить удары на такие расстояния. Наименьшее расстояние, которое ракета должна была преодолеть от Ирана до авиабазы "Диего-Гарсия", составляет около 4 тыс. км.

Если теперь Иран может бить баллистикой на расстояние не менее 4000 км, то единственная страна в Европе, до которой он не сможет дотянуться — это Португалия. Также "в безопасности" будет оставаться большая часть Великобритании, Испании, а также небольшая часть Франции.

Иран уже угрожал Европе ответными ударами, если та будет помогать США и Израилю в их операции по уничтожению военного потенциала Ирана.

Баллистические ракеты промежуточной дальности занимают место между баллистическими ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами. Обычно они имеют дальность поражения цели от 3 тыс. до 5 500 км.

По авиабазе "Диего-Гарсия" пытались попасть баллистической ракетой Khorramshahr-4.