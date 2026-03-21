Яким країнам Європи загрожує іранська балістика — думка експертів
Яким країнам Європи загрожує іранська балістика — думка експертів

Після двох запусків іранських балістичних ракет по військово-морській базі США та Великої Британії "Дієго-Гарсія" в Індійському океані стало зрозуміло, що Іран розробив балістичні ракети проміжної дальності та наважився на їх перше застосування. Така дальність загрожує майже усім європейським країнам.

Головні тези:

  • Іранські балістичні ракети загрожують майже усім країнам Європи через їхню дальність ураження.
  • Іран спробував ударити за межами Близького Сходу, але атака була невдалою, створюючи неоднозначну загрозу на міжнародній арені.

Іранські балістичні ракети загрожують майже всім країнам Європи

Жодна з двох іранських ракет не влучила у ціль. Одна не долетіла через несправність. По другій випустив зенітну ракету SM-3 американський військовий корабель. Хоча про ураження чітко не повідомлялося.

Аналітики зазначили, що це була перша спроба Ірану уразити ціль за межами Близького Сходу.

Але оскільки атака зазнала невдачі, то зарано говорити про значну загрозу від Ірану завдавати ударів на такі відстані. Найменшу відстань, яку ракета мала подолати від Ірану до авіабази "Дієго-Гарсія", становить близько 4 тис км.

Якщо тепер Іран може бити балістикою на відстань у щонайменше 4000 км, то єдина країна в Європі, до якої він не зможе дотягнутися — це Португалія. Також "у безпеці" залишатиметься більша частина Великої Британії, Іспанії, а також невелика частина Франції.

Іран вже погрожував Європі ударами у відповідь, якщо та буде допомагати США та Ізраїлю в їхній операції зі знищення військового потенціалу Ірану.

Балістичні ракети проміжної дальності посідають місце між балістичними ракетами середньої дальності та міжконтинентальними балістичними ракетами. Зазвичай, вони мають дальність ураження цілі від 3 тис до 5 500 км.

По авіабазі "Дієго-Гарсія" намагалися влучити балістичною ракетою Khorramshahr-4.

Це такий собі "Орєшнік" на мінімалках", який має бойову частину з 20 суббоєприпасами, що розлітаються у радіусі 8 км, — так охарактеризували ракету аналітики.

