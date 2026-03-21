США та Ізраїль завдали авіаударів по ядерному об'єкту в Ірані
Джерело:  РБК Україна

США та Ізраїль вранці 21 березня завдали удару по комплексу зі збагачення урану "Шахід Ахмадіан-Рошун" в іранському місті Натанз.

Головні тези:

  • США та Ізраїль спільно завдали авіаудару по комплексу зі збагачення урану в іранському місті Натанз.
  • Організація з атомної енергії Ірану підтвердила атаку на ядерний об'єкт, однак радіоактивні матеріали не витікали.

США та Ізраїль били по ядерному об’єкту Ірану

Про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану.

Комплекс зі збагачення імені шахіда Ахмаді Роушана в Натанзі сьогодні вранці було атаковано.

Зазначаться, що витоків радіоактивних матеріалів унаслідок ракетного удару не зафіксовано.

Загроза для населення прилеглих районів відсутня.

Водночас в Ірані заявили, що атака на комплекс зі збагачення урану порушує положення Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще кілька тижнів.

Водночас у США визнають різницю підходів до війни: директорка Національної розвідки Тулсі Габбард зазначала, що Ізраїль зосереджується на ліквідації іранського керівництва, тоді як Вашингтон — на знищенні військової інфраструктури.

