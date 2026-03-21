США та Ізраїль завдали авіаударів по ядерному об'єкту в Ірані

США та Ізраїль вранці 21 березня завдали удару по комплексу зі збагачення урану "Шахід Ахмадіан-Рошун" в іранському місті Натанз.
Головні тези:
- США та Ізраїль спільно завдали авіаудару по комплексу зі збагачення урану в іранському місті Натанз.
- Організація з атомної енергії Ірану підтвердила атаку на ядерний об'єкт, однак радіоактивні матеріали не витікали.
США та Ізраїль били по ядерному об'єкту Ірану
Про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану.
Комплекс зі збагачення імені шахіда Ахмаді Роушана в Натанзі сьогодні вранці було атаковано.
Зазначаться, що витоків радіоактивних матеріалів унаслідок ракетного удару не зафіксовано.
Водночас в Ірані заявили, що атака на комплекс зі збагачення урану порушує положення Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще кілька тижнів.
Водночас у США визнають різницю підходів до війни: директорка Національної розвідки Тулсі Габбард зазначала, що Ізраїль зосереджується на ліквідації іранського керівництва, тоді як Вашингтон — на знищенні військової інфраструктури.
Більше по темі
