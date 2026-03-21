США и Израиль нанесли авиаудары по ядерному объекту в Иране

США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по комплексу по обогащению урана "Шахид Ахмадиан-Рошун" в иранском городе Натанз.

США и Израиль били по ядерному объекту Ирана

Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанге сегодня утром был атакован.

Отметятся, что утечки радиоактивных материалов вследствие ракетного удара не зафиксированы.

Угроза населению близлежащих районов отсутствует.

В то же время в Иране заявили, что атака на комплекс по обогащению урана нарушает положение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, Армия обороны Израиля планирует продолжать военную кампанию против Ирана еще несколько недель.

В то же время, в США признают разницу подходов к войне: директор Национальной разведки Тулси Габбард отмечала, что Израиль сосредотачивается на ликвидации иранского руководства, тогда как Вашингтон — на уничтожении военной инфраструктуры.