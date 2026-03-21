Иран нанес ракетные удары по Димоне в Израиле — почти 50 раненых

21 марта Иран запустил баллистические ракеты по Димону. Там расположено "ядерное" сердце Израиля. Пока известно о 47 раненых.

Вечером иранская баллистика улетела на Димону — город на юге Израиля. Этот населенный пункт известен тем, что здесь находится главный ядерный объект страны.

В сети в это время распространяют кадры атаки иранских ракет на Димону.

В результате прилета иранской ракеты по жилым кварталам в Димоне — часть зданий полностью уничтожена.

Число раненых выросло как минимум 47, из них женщина 40 лет — средне, 10-летний ребенок — тяжелый.

12 мест прилетов фрагментов от иранских ракет и кассетных боеприпасов в Димоне.

Считается, что объект в Димоне включает в себя ядерный реактор и завод по производству плутония. По оценкам экспертов, программа может иметь потенциал для изготовления 80-400 ядерных боеголовок.

Этот объект был построен в 1960-х годах с помощью Франции. Он является ключевым элементом политики ядерной двусмысленности Израиля, то есть страна не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия.