Иран нанес ракетные удары по Димоне в Израиле — почти 50 раненых

21 марта Иран запустил баллистические ракеты по Димону. Там расположено "ядерное" сердце Израиля. Пока известно о 47 раненых.
Главные тезисы
- Иран атаковал главный ядерный объект в Димоне, Израиль, запустив баллистические ракеты по городу.
- По меньшей мере 47 человек были ранены в результате ракетных ударов, включая женщину и ребенка.
Иран атаковал ядерный объект в Димоне
Вечером иранская баллистика улетела на Димону — город на юге Израиля. Этот населенный пункт известен тем, что здесь находится главный ядерный объект страны.
В результате прилета иранской ракеты по жилым кварталам в Димоне — часть зданий полностью уничтожена.
12 мест прилетов фрагментов от иранских ракет и кассетных боеприпасов в Димоне.
Считается, что объект в Димоне включает в себя ядерный реактор и завод по производству плутония. По оценкам экспертов, программа может иметь потенциал для изготовления 80-400 ядерных боеголовок.
Этот объект был построен в 1960-х годах с помощью Франции. Он является ключевым элементом политики ядерной двусмысленности Израиля, то есть страна не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия.
