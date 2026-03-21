Іран завдав ракетних ударів по Дімоні в Ізраїлі — майже 50 поранених

21 березня Іран запустив балістичні ракети по Дімоні. Там розміщене "ядерне" серце Ізраїлю. Наразі відомо про 47 поранених.

Іран атакував ядерний об’єкт у Дімоні

Увечері іранська балістика полетіла на Дімону – місто на півдні Ізраїлю. Цей населений пункт відомий тим, що тут розташований головний ядерний об'єкт країни.

У мережі тим часом поширюють кадри атаки іранських ракет на Дімону.

У результат прильоту іранської ракети по житлових кварталах у Дімоні — частину будівель повністю знищено.

Число поранених зросло — як мінімум 47, з них жінка 40 років – середньо, 10-річна дитина – тяжка.

12 місць прильотів фрагментів від іранських ракет та касетних боєприпасів у Дімоні.

Вважається, що об'єкт у Дімоні включає ядерний реактор та завод з виробництва плутонію. За оцінками експертів, програма може мати потенціал для виготовлення 80 – 400 ядерних боєголовок.

Цей об'єкт був побудований у 1960-х роках за допомогою Франції. Він є ключовим елементом політики ядерної двозначності Ізраїлю, тобто країна не підтверджує і не заперечує наявність ядерної зброї.