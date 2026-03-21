Іран знову атакував балістикою Ізраїль — в Араді 3 загиблих і понад 100 поранених
Джерело:  Clash Report

Іран повторно завдав ракетних ударів по Ізраїлю увечері 21 березня. Атаковано місто Араду. На це момент відомо про 3 загиблих і понад 100 поранених.

Іран атакував балістикою Араду: є загиблі і багато поранених

Наразі медики констатували смерть 3 людей в Араді, місті на Півдні Ізраїлю

Повідомляється про масові руйнування та численні жертви в Араді після удару іранської ракети.

Щойно по Ізраїлю було запущено ще одну хвилю іранських ракет.

Ізраїльські медіа повідомляють, що близько 100 людей отримали поранення в Араді, деякі також опинилися під завалами.

Пошуки людей під завалами продовжуються.

