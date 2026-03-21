Іран знову атакував балістикою Ізраїль — в Араді 3 загиблих і понад 100 поранених

Іран повторно завдав ракетних ударів по Ізраїлю увечері 21 березня. Атаковано місто Араду. На це момент відомо про 3 загиблих і понад 100 поранених.
Головні тези:
- Іран вдруге за короткий проміжок часу атакував балістикою Ізраїль, на цей раз місто Араду.
- У результаті ракетного удару загинули 3 людини, а понад 100 отримали поранення в Араді.
Іран атакував балістикою Араду: є загиблі і багато поранених
Наразі медики констатували смерть 3 людей в Араді, місті на Півдні Ізраїлю
Щойно по Ізраїлю було запущено ще одну хвилю іранських ракет.
Ізраїльські медіа повідомляють, що близько 100 людей отримали поранення в Араді, деякі також опинилися під завалами.
Пошуки людей під завалами продовжуються.
