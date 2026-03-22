Іран може атакувати Лондон і Париж
Джерело:  The Times

Як дізналося видання The Times від своїх інсайдерів у західних розвідках, Іран дійсно має в своєму розпорядженні балістичні ракети, які можуть дістити головних європейських столиць — Лондона та Парижа.

Головні тези:

  • Поки Іран намагається лише залякати європейських союзників США.
  • Однак, існує висока ймовірність, що Британія також виявиться втягнутою у війну.

Іран небезпечніший, ніж вважалося досі

Журналісти звертають увагу на те, що напередодні іранський режим випустив дві балістичні ракети середньої дальності по американо-британській військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Що важливо розуміти, ця база розташована приблизно на такій самій відстані від Ірану, як Лондон чи Париж.

Як заявили згодом у ЦАХАЛ, це був перший випадок, коли Іран запустив ракету, здатну подолати близько 4000 км.

Іранський терористичний режим становить глобальну загрозу… з ракетами, здатними досягти Лондона, Парижа або Берліна, — екстрено попередили тоді в ЦАХАЛ.

З коментарем з цього приводу вже виступив Денні Цитринович — представник Тель-Авівського інституту досліджень національної безпеки.

За його словами, нещодавні атаки з боку Тегерану вказують на безпрецедентні балістичні можливості іранського режимк.

Сьогодні це ракети; завтра це може бути ядерна зброя. Дійсно турбує те, що у іранського керівництва зараз немає системи стримувань і противаг, — наголосив експерт.

