Іран може атакувати Лондон і Париж

Як дізналося видання The Times від своїх інсайдерів у західних розвідках, Іран дійсно має в своєму розпорядженні балістичні ракети, які можуть дістити головних європейських столиць — Лондона та Парижа.
Головні тези:
- Поки Іран намагається лише залякати європейських союзників США.
- Однак, існує висока ймовірність, що Британія також виявиться втягнутою у війну.
Іран небезпечніший, ніж вважалося досі
Журналісти звертають увагу на те, що напередодні іранський режим випустив дві балістичні ракети середньої дальності по американо-британській військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані.
Що важливо розуміти, ця база розташована приблизно на такій самій відстані від Ірану, як Лондон чи Париж.
Як заявили згодом у ЦАХАЛ, це був перший випадок, коли Іран запустив ракету, здатну подолати близько 4000 км.
З коментарем з цього приводу вже виступив Денні Цитринович — представник Тель-Авівського інституту досліджень національної безпеки.
За його словами, нещодавні атаки з боку Тегерану вказують на безпрецедентні балістичні можливості іранського режимк.
