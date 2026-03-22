Обучение украинских военных за границей будет сокращаться
Обучение украинских военных за границей будет сокращаться

Какой план Украины по подготовке военных
Источник:  Укринформ

Украинское военное командование настроено сделать все возможное, чтобы всю подготовку военных перенести на территорию Украины. Главная цель — достичь максимально эффективного обмена опытом.

Главные тезисы

  • Британия первой предложила переносить всю подготовку в Украину.
  • По убеждению официального Лондона, это позволит не распылять усилия.

Какой план Украины по подготовке военных

С заявлением на этот счет выступил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Межевикин.

По его словам, о тотальном отказе от зарубежной подготовки пока речь не идет.

Главная трансформация заключается в том, что к подготовке все чаще привлекаются военнослужащие, у которых есть "постоянный боевой опыт".

Мы за границей также проводим подготовку. Если есть проблемы, на которые мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Уменьшение подготовки за границей не потому, что кто-то не справляется, а потому, что мы можем быстрее реагировать на изменения в обстановке на фронте и не терять время на перемещение личного состава из страны в страну, — объяснил Межевикин.

По его словам, есть проблемы с противоречиями в законодательстве между странами, а также не понимание инструкторов партнеров особенностей и специфики нынешней украинско-российской войны.

