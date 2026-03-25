4 человека погибли и 24 пострадали в результате новых атак РФ на Украину

В минувшую ночь российские захватчики продолжали активно наносить удары по гражданскому населению в Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Согласно последним данным, враг лишил жизни еще 4 человек.

Последствия новых атак РФ на Украину 24-25 марта

В Одесской области жертвой российского удара стал один человек, еще один гражданский пострадал.

В Измаильском районе враг атаковал жилищный сектор — огонь охватил частный дом, начался пожар.

Также повреждены 6 рядом расположенных жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар, — сообщает ГСЧС.

В Днепропетровской области российские захватчики более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией.

Среди пострадавших — 18-летняя девушка и 59-летний мужчина.

Согласно последним данным, в Запорожье два человека погибли, еще 13 получили ранения.

Только за прошедшие сутки враг нанес 860 ударов по 45 населенным пунктам области.

Более того, россияне выпустили 8 ракет и совершили 16 авиаударов, атакуя мирное население региона.

В Херсонской области российские удары унесли жизни одного человека, еще восемь мирных жителей пострадали.