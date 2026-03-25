4 человека погибли и 24 пострадали в результате новых атак РФ на Украину
Последствия новых атак РФ на Украину 24-25 марта
В минувшую ночь российские захватчики продолжали активно наносить удары по гражданскому населению в Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Согласно последним данным, враг лишил жизни еще 4 человек.

Главные тезисы

  • В Одесской области из-за российской атаки погиб человек, еще один пострадал.
  • Ночью враг нанес удар БпЛА по жилому сектору с. Шевченково Купянского района. Без жертв.

В Одесской области жертвой российского удара стал один человек, еще один гражданский пострадал.

В Измаильском районе враг атаковал жилищный сектор — огонь охватил частный дом, начался пожар.

Также повреждены 6 рядом расположенных жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар, — сообщает ГСЧС.

В Днепропетровской области российские захватчики более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией.

Среди пострадавших — 18-летняя девушка и 59-летний мужчина.

Согласно последним данным, в Запорожье два человека погибли, еще 13 получили ранения.

Только за прошедшие сутки враг нанес 860 ударов по 45 населенным пунктам области.

Более того, россияне выпустили 8 ракет и совершили 16 авиаударов, атакуя мирное население региона.

В Херсонской области российские удары унесли жизни одного человека, еще восемь мирных жителей пострадали.

Под атаками дронов, авиации и артиллерии находились Херсон и еще несколько десятков населенных пунктов области. Повреждены многоэтажка, 36 частных домов, админздание, хозяйственные постройки, склад и частный автомобиль.

Больше по теме

Экономика
"Для меня нет плана Б". Макрон объявил свою позицию касательно Украины
Макрон требует от ЕС выполнить свое обещание Украине
"Мы почти на тех же позициях". Зеленский описал ситуацию на фронте
Зеленский
Обучение украинских военных за границей будет сокращаться
Какой план Украины по подготовке военных

