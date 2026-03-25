Сили ППО знешкодили ще 121 російський дрон

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 24-25 березня російські окупанти здійснювали атаку на мирні українські міста та села 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
ППО оголосила результати своєї роботи
Російські дрони атакували Україну із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, понад 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
