Силы ПВО обезвредили еще 121 российский дрон

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 24-25 марта российские оккупанты совершали атаку на мирные украинские города и села 147 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 18 локациях.
ПВО объявила результаты своей работы
Российские дроны атаковали Украину по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, более 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-