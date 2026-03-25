Силы ПВО обезвредили еще 121 российский дрон
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 24-25 марта российские оккупанты совершали атаку на мирные украинские города и села 147 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Российские дроны атаковали Украину по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, более 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

"Мы почти на тех же позициях". Зеленский описал ситуацию на фронте
Обучение украинских военных за границей будет сокращаться
Какой план Украины по подготовке военных
4 человека погибли и 24 пострадали в результате новых атак РФ на Украину
Последствия новых атак РФ на Украину 24-25 марта

