Невідомі дрони залетіли в Латвію та Естонію — під ударом ТЕС

Вранці 25 березня влада Латвії та Естонії офіційно підтвердила, що два дрони влетіли з боку Росії до їхніх країн: один з них самоліквідувався без наслідків , а інший врізався у трубу естонської ТЕС.

Атака дронів на Латвію та Естонію — що відомо

У Мінобороні Латвії заявляють, що безпілотний літальний апарат, який увійшов до повітряного простору їхньої країни з боку Росії, розбився в районі Краслави на південному сході країни.

В оборонному відомстві додали, що системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух.

На місці падіння дрона уже працюють представники Національних збройних сил, Державної поліції та підрозділів Державної прикордонної охорони — там виявили уламки безпілотника.

Подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії не виявлено. Ніхто з мирних жителів не постраждав, громадянській інфраструктурі не було завдано шкоди, — наголосили в Міноборони Латвії.

Влада Естонії офіційно підтвердила, що дрон влетів з Росії та врізався в трубу Ауверської електростанції.

Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють сапери та поліція, розслідування веде генпрокуратура країни.