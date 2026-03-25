Невідомі дрони залетіли в Латвію та Естонію — під ударом ТЕС
Категорія
Події
Дата публікації

Невідомі дрони залетіли в Латвію та Естонію — під ударом ТЕС

Атака дронів на Латвію та Естонію — що відомо
Джерело:  online.ua

Вранці 25 березня влада Латвії та Естонії офіційно підтвердила, що два дрони влетіли з боку Росії до їхніх країн: один з них самоліквідувався без наслідків , а інший врізався у трубу естонської ТЕС.

Головні тези:

  • Країни не розцінюють цю атаку як свідомий напад з боку Росії.
  • Розслідування цих інцидентів уже почалося.

Атака дронів на Латвію та Естонію — що відомо

У Мінобороні Латвії заявляють, що безпілотний літальний апарат, який увійшов до повітряного простору їхньої країни з боку Росії, розбився в районі Краслави на південному сході країни.

В оборонному відомстві додали, що системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух.

На місці падіння дрона уже працюють представники Національних збройних сил, Державної поліції та підрозділів Державної прикордонної охорони — там виявили уламки безпілотника.

Подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії не виявлено. Ніхто з мирних жителів не постраждав, громадянській інфраструктурі не було завдано шкоди, — наголосили в Міноборони Латвії.

Влада Естонії офіційно підтвердила, що дрон влетів з Росії та врізався в трубу Ауверської електростанції.

Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють сапери та поліція, розслідування веде генпрокуратура країни.

Згідно з наявною інформацією, безпілотник не був направлений на Естонію. Наразі робляться первинні дії, розслідування уточнить конкретніші обставини», — заявив генпрокурор Естонії Астрід Асі.

Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?