Естонія виявила серйозну прогалину в російській ППО
Російська ППО не така потужна, як стверджується
Джерело:  ERR

Країна-агресорка Росія витрачає ракети для ППО швидше, ніж встигає їх виробляти. Враховуючи цю серйозну проблему, ворог фактично вимушений обирати, які стратегічні об’єкти захищати, а які залишатимуться у зоні ризику.

Головні тези:

  • Можливостей російської протиповітряної оборони вже недостатньо, щоб захистити всі об'єкти.
  • Це означає, що Україна має дедалі більше можливостей для знищення ворожих цілей.

З заявою з цього приводу виступив глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю.

Він звернув увагу на те, що Україна регулярно атакує військово-промислові об’єкти в Росії, насамперед заводах.

На цьому тлі Каю нагадав про ракетний удар України по заводу мікроелектроніки у Брянській області, внаслідок якого ЗСУ вразили ключовий виробничий блок заводу.

Що важливо розуміти, завод постачав російському військово-промисловому комплексу мікросхеми, напівпровідники та інші електронні компоненти.

За словами Каю, новий удар підтверджує той факт, що російська протиповітряна оборона не завжди може бути ефективною.

Причина полягає в тому, що ракети ППО витрачаються швидше, ніж їх встигають виробляти, а це означає, що можливостей російської протиповітряної оборони вже недостатньо для забезпечення однаково потужного захисту всіх стратегічних цілей, — наголосив глава Департаменту оборонної готовності Естонії.

