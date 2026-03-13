Естонія виявила серйозну прогалину в російській ППО

Країна-агресорка Росія витрачає ракети для ППО швидше, ніж встигає їх виробляти. Враховуючи цю серйозну проблему, ворог фактично вимушений обирати, які стратегічні об’єкти захищати, а які залишатимуться у зоні ризику.
Головні тези:
- Можливостей російської протиповітряної оборони вже недостатньо, щоб захистити всі об'єкти.
- Це означає, що Україна має дедалі більше можливостей для знищення ворожих цілей.
Російська ППО не така потужна, як стверджується
З заявою з цього приводу виступив глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю.
Він звернув увагу на те, що Україна регулярно атакує військово-промислові об’єкти в Росії, насамперед заводах.
На цьому тлі Каю нагадав про ракетний удар України по заводу мікроелектроніки у Брянській області, внаслідок якого ЗСУ вразили ключовий виробничий блок заводу.
Що важливо розуміти, завод постачав російському військово-промисловому комплексу мікросхеми, напівпровідники та інші електронні компоненти.
За словами Каю, новий удар підтверджує той факт, що російська протиповітряна оборона не завжди може бути ефективною.
