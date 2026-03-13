Эстония обнаружила серьезный недостаток в российской ПВО
Страна-агрессорка Россия тратит ракеты для ПВО быстрее, чем успевает их производить. Учитывая эту серьезную проблему, враг фактически вынужден выбирать, какие стратегические объекты будут защищать, а какие будут оставаться в зоне риска.

Главные тезисы

  • Возможностей российской противовоздушной обороны недостаточно, чтобы защитить все объекты.
  • Это означает, что у Украины есть все больше возможностей для уничтожения вражеских целей.

Российская ПВО не так мощная, как утверждается

С заявлением на этот счет выступил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю.

Он обратил внимание на то, что Украина регулярно атакует военно-промышленные объекты в России, прежде всего заводы.

На этом фоне Каю напомнил о ракетном ударе Украины по заводу микроэлектроники в Брянской области, в результате которого ВСУ поразили ключевой производственный блок завода.

Что важно понимать, завод снабжал российский военно-промышленный комплекс микросхемами, полупроводниками и другими электронными компонентами.

По словам Кая, новый удар подтверждает тот факт, что российская противовоздушная оборона не всегда может быть эффективна.

Причина заключается в том, что ракеты ПВО тратятся быстрее, чем их успевают производить, а это значит, что возможностей российской противовоздушной обороны уже недостаточно для обеспечения одинаково мощной защиты всех стратегических целей, — подчеркнул глава Департамента оборонной готовности Эстонии.

