Эстония обнаружила серьезный недостаток в российской ПВО

Страна-агрессорка Россия тратит ракеты для ПВО быстрее, чем успевает их производить. Учитывая эту серьезную проблему, враг фактически вынужден выбирать, какие стратегические объекты будут защищать, а какие будут оставаться в зоне риска.

Российская ПВО не так мощная, как утверждается

С заявлением на этот счет выступил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю.

Он обратил внимание на то, что Украина регулярно атакует военно-промышленные объекты в России, прежде всего заводы.

На этом фоне Каю напомнил о ракетном ударе Украины по заводу микроэлектроники в Брянской области, в результате которого ВСУ поразили ключевой производственный блок завода.

Что важно понимать, завод снабжал российский военно-промышленный комплекс микросхемами, полупроводниками и другими электронными компонентами.

По словам Кая, новый удар подтверждает тот факт, что российская противовоздушная оборона не всегда может быть эффективна.