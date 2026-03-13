РФ ударила "Искандером" возле автобуса на Купянщине — 3 погибших

13 марта Офис Генерального прокурора сообщил, что на Купянщине российские захватчики ударили вблизи рейсового автобуса. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни трех гражданских, есть также пострадавшие.
Главные тезисы
- ОГП сообщает, что погибли водитель автобуса и двое пассажиров.
- Еще четыре человека получили ранения.
Атака РФ на рейсовый украинский автобус — что известно
Российские захватчики совершили новое воздушное нападение на мирных украинцев 13 марта около 09:05 вблизи с. Новая Александровка Купянского района.
Согласно последним данным, Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар — предварительно установлено, что была применена ракета типа «Искандер-М».
В этот раз под удар врага попал не только автобус, но и частные жилые дома.
ОГП обращает внимание на то, что прокуроры во взаимодействии со следователями принимают все необходимые меры для документирования военного преступления, совершенного военными страны-агрессорки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-