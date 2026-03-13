РФ ударила "Искандером" возле автобуса на Купянщине — 3 погибших
РФ ударила "Искандером" возле автобуса на Купянщине — 3 погибших

Офис Генерального прокурора
13 марта Офис Генерального прокурора сообщил, что на Купянщине российские захватчики ударили вблизи рейсового автобуса. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни трех гражданских, есть также пострадавшие.

Главные тезисы

  • ОГП сообщает, что погибли водитель автобуса и двое пассажиров.
  • Еще четыре человека получили ранения.

Российские захватчики совершили новое воздушное нападение на мирных украинцев 13 марта около 09:05 вблизи с. Новая Александровка Купянского района.

Согласно последним данным, Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар — предварительно установлено, что была применена ракета типа «Искандер-М».

В это время поблизости находился рейсовый автобус. В результате удара погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четыре человека — три пассажирки автобуса и местный житель — получили ранения, — сказано в заявлении Офиса Генерального прокурора Украины.

В этот раз под удар врага попал не только автобус, но и частные жилые дома.

ОГП обращает внимание на то, что прокуроры во взаимодействии со следователями принимают все необходимые меры для документирования военного преступления, совершенного военными страны-агрессорки.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

