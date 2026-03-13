РФ ударила "Іскандером" біля автобуса на Куп'янщині — 3 загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ ударила "Іскандером" біля автобуса на Куп'янщині — 3 загиблих

Офіс Генерального прокурора
Атака РФ на рейсовий український автобус - що відомо

13 березня Офіс Генерального прокурора повідомив, що на Куп’янщині російські загарбники вдарили поблизу рейсового автобуса. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя трьох цивільних, також є потерпілі.

Головні тези:

  • ОГП повідомляє, що загинули водій автобуса та двоє пасажирів.
  • Ще четверо людей отримали поранення.

Атака РФ на рейсовий український автобус — що відомо

Російські загарбники здійснили новий повітряний напад на мирних українців 13 березня близько 09:05 поблизу с. Нова Олександрівка Куп’янського району.

Згідно з останніми даними, Збройні сили РФ завдали ракетного удару — попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М».

У цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів. Ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий мешканець — отримали поранення, — йдеться в заяві Офісу Генерального прокурора України.

Цього разу під удар ворога потрапив не лише автобус, а також приватні житлові будинки.

ОГП звертає увагу на те, що прокурори у взаємодії зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування воєнного злочину, вчиненого військовими країни-агресорки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 7 російських танків і 50 артилерійських систем
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Дніпропетровщині викрито мільйонні розкрадання на фортифікаціях
Офіс Генерального прокурора
Нова корупційна схема на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ врятувала життя Андрія Білецького — його замовили спецслужби РФ
СБУ
Білецький

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?