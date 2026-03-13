РФ ударила "Іскандером" біля автобуса на Куп'янщині — 3 загиблих

13 березня Офіс Генерального прокурора повідомив, що на Куп’янщині російські загарбники вдарили поблизу рейсового автобуса. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя трьох цивільних, також є потерпілі.
Головні тези:
- ОГП повідомляє, що загинули водій автобуса та двоє пасажирів.
- Ще четверо людей отримали поранення.
Атака РФ на рейсовий український автобус — що відомо
Російські загарбники здійснили новий повітряний напад на мирних українців 13 березня близько 09:05 поблизу с. Нова Олександрівка Куп’янського району.
Згідно з останніми даними, Збройні сили РФ завдали ракетного удару — попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М».
Цього разу під удар ворога потрапив не лише автобус, а також приватні житлові будинки.
ОГП звертає увагу на те, що прокурори у взаємодії зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування воєнного злочину, вчиненого військовими країни-агресорки.
