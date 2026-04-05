Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины — МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна уверен, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины, учитывая ее уникальный опыт ведения войны.

Украина может защитить Европу — Тсахкна

Об этом дипломат написал в X.

Глава эстонского МИД заявил, что сейчас настал исторический момент для того, чтобы интегрировать Украину в ЕС и НАТО.

По его словам, такое решение станет гарантией безопасности как для Украины, так и всей Европы.

НАТО говорит не только о том, что мы должны предоставить гарантии безопасности Украине, но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас самая большая, эффективная и опытная военная сила в нашем регионе.

We must use this historic momentum to eliminate grey zones, bring Ukraine into Europe, and reshape European security.



This is not just about securing Ukraine, it is about Ukraine, with its unparalleled military experience, providing security guarantees for Europe. pic.twitter.com/Ja9eORbdiq — Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 2, 2026

По мнению Тсахкны, решение оставить Украину в "серой зоне" лишь позволит России продолжать свою агрессию на европейском континенте.