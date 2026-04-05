Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины — МИД Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна уверен, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины, учитывая ее уникальный опыт ведения войны.

Главные тезисы

  • Украина имеет уникальный опыт в ведении войны, что делает ее способной обеспечить безопасность для Европы.
  • Интеграция Украины в ЕС и НАТО является критически важной для гарантии безопасности в регионе и на континенте в целом.

Украина может защитить Европу — Тсахкна

Об этом дипломат написал в X.

Глава эстонского МИД заявил, что сейчас настал исторический момент для того, чтобы интегрировать Украину в ЕС и НАТО.

По его словам, такое решение станет гарантией безопасности как для Украины, так и всей Европы.

НАТО говорит не только о том, что мы должны предоставить гарантии безопасности Украине, но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас самая большая, эффективная и опытная военная сила в нашем регионе.

По мнению Тсахкны, решение оставить Украину в "серой зоне" лишь позволит России продолжать свою агрессию на европейском континенте.

Поэтому мы должны рассматривать это комплексно, ведь эти "серые зоны", страны-нейтралы или буферные зоны, как бы мы их ни называли, это лишь зеленый свет для Путина продолжать агрессию против Европы. Поэтому нам следует осознать, что это также наша возможность: Украина сейчас борется не только за себя и свою свободу, но и дает нам время наладить новую структуру европейской безопасности.

