Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины — МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна уверен, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины, учитывая ее уникальный опыт ведения войны.
Главные тезисы
- Украина имеет уникальный опыт в ведении войны, что делает ее способной обеспечить безопасность для Европы.
- Интеграция Украины в ЕС и НАТО является критически важной для гарантии безопасности в регионе и на континенте в целом.
Украина может защитить Европу — Тсахкна
Об этом дипломат написал в X.
Глава эстонского МИД заявил, что сейчас настал исторический момент для того, чтобы интегрировать Украину в ЕС и НАТО.
По его словам, такое решение станет гарантией безопасности как для Украины, так и всей Европы.
We must use this historic momentum to eliminate grey zones, bring Ukraine into Europe, and reshape European security.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 2, 2026
This is not just about securing Ukraine, it is about Ukraine, with its unparalleled military experience, providing security guarantees for Europe. pic.twitter.com/Ja9eORbdiq
По мнению Тсахкны, решение оставить Украину в "серой зоне" лишь позволит России продолжать свою агрессию на европейском континенте.
Поэтому мы должны рассматривать это комплексно, ведь эти "серые зоны", страны-нейтралы или буферные зоны, как бы мы их ни называли, это лишь зеленый свет для Путина продолжать агрессию против Европы. Поэтому нам следует осознать, что это также наша возможность: Украина сейчас борется не только за себя и свою свободу, но и дает нам время наладить новую структуру европейской безопасности.
