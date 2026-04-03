"План мрії Путіна". Туск жорстко відреагував на останні заяви Трампа і Орбана

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав останні заяви і дії президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «планом мрії Путіна».
Головні тези:
- Туск назвав заяви Трампа та Орбана «планом мрії Путіна», вказуючи на загрозу розпаду НАТО, пом'якшення санкцій проти Росії та інші негативні наслідки.
- Сполучені Штати та їх союзники зазнають напруги через різкі заяви щодо можливого виходу з НАТО, що породжує нестабільність в регіоні.
Туск жорстко відреагував на останні заяви Трампа і Орбана
Про це він написав у соцмережі Х.
Туск прокоментував у дописі усі останні події, які, за його словами, дуже вигідні Кремлю.
The threat of NATO’s break-up, easing sanctions on Russia, a massive energy crisis in Europe, halting aid for Ukraine and blocking the loan for Kyiv by Orbán — it all looks like Putin’s dream plan.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 2, 2026
Раніше президент Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО після того, як союзники не підтримали військові дії Сполучених Штатів проти Ірану.
