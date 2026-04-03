"План мрії Путіна". Туск жорстко відреагував на останні заяви Трампа і Орбана

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав останні заяви і дії президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «планом мрії Путіна».

Головні тези:

  • Туск назвав заяви Трампа та Орбана «планом мрії Путіна», вказуючи на загрозу розпаду НАТО, пом'якшення санкцій проти Росії та інші негативні наслідки.
  • Сполучені Штати та їх союзники зазнають напруги через різкі заяви щодо можливого виходу з НАТО, що породжує нестабільність в регіоні.

Про це він написав у соцмережі Х.

Туск прокоментував у дописі усі останні події, які, за його словами, дуже вигідні Кремлю.

Загроза розпаду НАТО, пом’якшення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва — все це схоже на план мрії Путіна.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО після того, як союзники не підтримали військові дії Сполучених Штатів проти Ірану.

Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України
"Це Росія відхилила мирний план США, а не Україна". Туск відреагував на заяву Трампа
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на дрони — Туск
