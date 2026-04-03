"План мрії Путіна". Туск жорстко відреагував на останні заяви Трампа і Орбана

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав останні заяви і дії президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «планом мрії Путіна».

Про це він написав у соцмережі Х.

Туск прокоментував у дописі усі останні події, які, за його словами, дуже вигідні Кремлю.

Загроза розпаду НАТО, пом’якшення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва — все це схоже на план мрії Путіна. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

The threat of NATO’s break-up, easing sanctions on Russia, a massive energy crisis in Europe, halting aid for Ukraine and blocking the loan for Kyiv by Orbán — it all looks like Putin’s dream plan. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 2, 2026

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО після того, як союзники не підтримали військові дії Сполучених Штатів проти Ірану.