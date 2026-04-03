"План мечты Путина". Туск жестко отреагировал на последние заявления Трампа и Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал последние заявления и действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "планом мечты Путина".
Главные тезисы
- Заявления Трампа и Орбана рассматриваются как угроза распада НАТО и смягчения санкций против России.
- Напряженность между США и их союзниками вызвана резкими заявлениями о возможном выходе из НАТО.
Туск жестко отреагировал на последние заявления Трампа и Орбана
Об этом он написал в соцсети Х.
Туск прокомментировал в сообщении все последние события, которые, по его словам, очень выгодны Кремлю.
The threat of NATO’s break-up, easing sanctions on Russia, a massive energy crisis in Europe, halting aid for Ukraine and blocking the loan for Kyiv by Orbán — it all looks like Putin’s dream plan.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 2, 2026
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность ухода США из НАТО после того, как союзники не поддержали военные действия Соединенных Штатов против Ирана.
