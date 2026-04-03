"План мечты Путина". Туск жестко отреагировал на последние заявления Трампа и Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал последние заявления и действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "планом мечты Путина".

Туск жестко отреагировал на последние заявления Трампа и Орбана

Об этом он написал в соцсети Х.

Туск прокомментировал в сообщении все последние события, которые, по его словам, очень выгодны Кремлю.

Угроза распада НАТО, смягчение санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева — все похоже на план мечты Путина. Дональд Туск Премьер-министр Польши

The threat of NATO’s break-up, easing sanctions on Russia, a massive energy crisis in Europe, halting aid for Ukraine and blocking the loan for Kyiv by Orbán — it all looks like Putin’s dream plan. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 2, 2026

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность ухода США из НАТО после того, как союзники не поддержали военные действия Соединенных Штатов против Ирана.