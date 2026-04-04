Авіація України рознесла 3 райони зосередження армії РФ
Вранці 4 квітня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно уразила одразу три райони зосередження живої сили та техніки російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1501 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 302 370 (+1 110) осіб

  • танків — 11 835 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 344 (+4) од.

  • артилерійських систем — 39 378 (+85) од.

  • РСЗВ — 1 716 (+3) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 217 016 (+2 387) од.

  • крилатих ракет — 4 517 (+26) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 87 149 (+199) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 119 із них — із реактивних систем залпового вогню.

