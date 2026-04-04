У Росії горять 2 хімічні заводи після атаки дронів — відео

У країні-агресорці Росії знову гримить гучна “бавовна”. Так, у Тольятті Самарської області під удари потрапили одразу два хімічні заводи, почалися масштабні пожежі.

Російський опозиційний Телеграм-канал Astra із посиланням на місцевих мешканців регіону повідомив, що в Тольятті горить завод.

За словами очевидців, дрони уразили одразу кілька різних об'єктів у регіоні.

Згідно з останніми даними, у Тольятті після атаки горять території поблизу двох хімічних підприємств — "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот".

На тлі нової атаки представники "Росавіації" заявили про призупинення роботи аеропорту Самари.

У ніч на 4 квітня мешканці Тольятті Самарської області повідомляли про велику кількість вибухів і пожежу. Згідно з аналізом кадрів очевидців, пожежа виникла в районі двох хімічних підприємств, розташованих неподалік одне від одного, — "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот, — йдеться в заяві.

Що важливо розуміти, "КуйбишевАзот" вважається один з головних російських хімічних компаній.

Ба більше, він є лідером у виробництві капролактаму та продуктів його переробкиє