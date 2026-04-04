У Росії горять 2 хімічні заводи після атаки дронів — відео

У країні-агресорці Росії знову гримить гучна “бавовна”. Так, у Тольятті Самарської області під удари потрапили одразу два хімічні заводи, почалися масштабні пожежі.
Головні тези:
- Цього разу під удари України потрапили "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот".
- Влада РФ підтвердила атаку безпілотників на місто Тольятті.
“Бавовна” в Росії 4 квітня — що відомо
Російський опозиційний Телеграм-канал Astra із посиланням на місцевих мешканців регіону повідомив, що в Тольятті горить завод.
За словами очевидців, дрони уразили одразу кілька різних об'єктів у регіоні.
Згідно з останніми даними, у Тольятті після атаки горять території поблизу двох хімічних підприємств — "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот".
На тлі нової атаки представники "Росавіації" заявили про призупинення роботи аеропорту Самари.
Що важливо розуміти, "КуйбишевАзот" вважається один з головних російських хімічних компаній.
Ба більше, він є лідером у виробництві капролактаму та продуктів його переробкиє
Що стосується "Тольяттікаучуку", то в цьому випадку йдеться про нафтохімічне підприємство, яке виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти. Вони активно використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.
