У Росії горять 2 хімічні заводи після атаки дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

“Бавовна” в Росії 4 квітня - що відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

У країні-агресорці Росії знову гримить гучна “бавовна”. Так, у Тольятті Самарської області під удари потрапили одразу два хімічні заводи, почалися масштабні пожежі.

Головні тези:

  • Цього разу під удари України потрапили "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот".
  • Влада РФ підтвердила атаку безпілотників на місто Тольятті.

Російський опозиційний Телеграм-канал Astra із посиланням на місцевих мешканців регіону повідомив, що в Тольятті горить завод.

За словами очевидців, дрони уразили одразу кілька різних об'єктів у регіоні.

Згідно з останніми даними, у Тольятті після атаки горять території поблизу двох хімічних підприємств — "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот".

На тлі нової атаки представники "Росавіації" заявили про призупинення роботи аеропорту Самари.

У ніч на 4 квітня мешканці Тольятті Самарської області повідомляли про велику кількість вибухів і пожежу. Згідно з аналізом кадрів очевидців, пожежа виникла в районі двох хімічних підприємств, розташованих неподалік одне від одного, — "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот, — йдеться в заяві.

Що важливо розуміти, "КуйбишевАзот" вважається один з головних російських хімічних компаній.

Ба більше, він є лідером у виробництві капролактаму та продуктів його переробкиє

Що стосується "Тольяттікаучуку", то в цьому випадку йдеться про нафтохімічне підприємство, яке виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти. Вони активно використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.

Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?