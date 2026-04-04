В России горят 2 химических завода после атаки дронов — видео

В стране-агрессорке России снова гремит громкая "бавовна". Так, в Тольятти Самарской области под удары попали сразу два химических завода, начались масштабные пожары.

"Бавовна" в России 4 апреля — что известно

Российский оппозиционный телеграмм-канал Astra со ссылкой на местных жителей региона сообщил, что в Тольятти горит завод.

По словам очевидцев, дроны поразили сразу несколько разных объектов в регионе.

Согласно последним данным, в Тольятти после атаки горят территории вблизи двух химических предприятий — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

На фоне новой атаки представители "Росавиации" заявили о приостановке работы аэропорта Самары.

В ночь на 4 апреля жители Тольятти Самарской области сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. Согласно анализу кадров очевидцев, пожар возник в районе двух химических предприятий, расположенных неподалеку друг от друга, — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", — сказано в заявлении.

Что важно понимать, "КуйбышевАзот" считается одной из главных российских химических компаний.

Более того, он является лидером в производстве капролактама и продуктов его переработки.