В России горят 2 химических завода после атаки дронов — видео
В России горят 2 химических завода после атаки дронов — видео

Источник:  online.ua

В стране-агрессорке России снова гремит громкая "бавовна". Так, в Тольятти Самарской области под удары попали сразу два химических завода, начались масштабные пожары.

Главные тезисы

  • В этот раз под удары Украины попали "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".
  • Власти РФ подтвердили атаку беспилотников на город Тольятти.

В России горят 2 химических завода после атаки дронов

Российский оппозиционный телеграмм-канал Astra со ссылкой на местных жителей региона сообщил, что в Тольятти горит завод.

По словам очевидцев, дроны поразили сразу несколько разных объектов в регионе.

Согласно последним данным, в Тольятти после атаки горят территории вблизи двух химических предприятий — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

На фоне новой атаки представители "Росавиации" заявили о приостановке работы аэропорта Самары.

В ночь на 4 апреля жители Тольятти Самарской области сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. Согласно анализу кадров очевидцев, пожар возник в районе двух химических предприятий, расположенных неподалеку друг от друга, — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", — сказано в заявлении.

Что важно понимать, "КуйбышевАзот" считается одной из главных российских химических компаний.

Более того, он является лидером в производстве капролактама и продуктов его переработки.

Что касается "Тольяттикаучука", то в этом случае речь идет о нефтехимическом предприятии, которое производит синтетический каучук и химические компоненты. Они активно используются в производстве шин и резинотехнических изделий.

