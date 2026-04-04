В России горят 2 химических завода после атаки дронов — видео

В стране-агрессорке России снова гремит громкая "бавовна". Так, в Тольятти Самарской области под удары попали сразу два химических завода, начались масштабные пожары.
Главные тезисы
- В этот раз под удары Украины попали "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".
- Власти РФ подтвердили атаку беспилотников на город Тольятти.
"Бавовна" в России 4 апреля — что известно
Российский оппозиционный телеграмм-канал Astra со ссылкой на местных жителей региона сообщил, что в Тольятти горит завод.
По словам очевидцев, дроны поразили сразу несколько разных объектов в регионе.
Согласно последним данным, в Тольятти после атаки горят территории вблизи двух химических предприятий — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".
На фоне новой атаки представители "Росавиации" заявили о приостановке работы аэропорта Самары.
Что важно понимать, "КуйбышевАзот" считается одной из главных российских химических компаний.
Более того, он является лидером в производстве капролактама и продуктов его переработки.
Что касается "Тольяттикаучука", то в этом случае речь идет о нефтехимическом предприятии, которое производит синтетический каучук и химические компоненты. Они активно используются в производстве шин и резинотехнических изделий.
