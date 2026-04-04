ПВО ликвидировала 260 из 286 целей во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за прошедшую ночь российские захватчики совершали атаку 286 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось ликвидировать большинство вражеских целей.

Воздушное сражение России и Украины — первые подробности

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Согласно последним данным, около 200 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 260 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве около 20 российских БПЛА.