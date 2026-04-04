ПВО ликвидировала 260 из 286 целей во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за прошедшую ночь российские захватчики совершали атаку 286 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и центре страны.
- Атака врага продолжается, около 20 российских БпЛА атакуют Украину.
Воздушное сражение России и Украины — первые подробности
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Согласно последним данным, около 200 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве около 20 российских БПЛА.
